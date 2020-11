Girona inaugura el circuit de cal·listènia del parc de la Devesa

L'Ajuntament de Girona ha inaugurat avui el circuit de cal·listènia del parc de la Devesa, situat concretament al sector del camp de Mart. La cal·listènia street workout es defineix com un conjunt d'exercicis que se centren en la utilització del propi pes corporal, barrejant moviments de tensió, dinàmics i explosius i introduint acrobàcies en la modalitat del free style.

"Es tracta del primer espai esportiu d'aquestes característiques de la ciutat. La seva instal·lació respon a la petició formulada per joves practicants d'aquesta especialitat de la ciutat i permetrà ampliar i diversificar les possibilitat de realitzar activitat física a l'aire lliure", ha assegurat el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, durant l'atenció als mitjans de comunicació.

Concretament a la Devesa hi ha instal·lat un banc d'abdominals (per treballar el pit, els tríceps i els deltoides); barres paral·leles triples (per treballar les espatlles, els tríceps i els avantbraços); triple barra de flexions (per exercitar la musculatura extensora del tren superior com els pectorals, el deltoides anterior i el tríceps, i la part anterior de l'espatlla); barres paral·leles (per reforçar les espatlles, els tríceps i els avantbraços); bastons d'equilibri; i el conjunt workout. També cal destacar que dos dels elements instal·lats són inclusius. Per exemple, les barres paral·leles inclinades estan especialment dissenyades per a persones amb mobilitat reduïda.

El cartell informatiu del parc especifica les normes d'ús i a través de la lectura d'un codi QR es poden descobrir els diferents elements que disposa el parc, així com saber quins grups musculars es poden treballar amb cadascun dels elements i visualitzar una sèrie de vídeos d'entrenament de rutines per nivells.

Aquest equipament complementarà el parc de salut, que es va instal·lar el maig de 2019 també al camp de Mart i que va ser una de les peticions de l'Associació de Veïns de la Devesa a través dels pressupostos participats. Es tracta d'una instal·lació que té un nivell d'ús i d'acceptació per part de la ciutadania molt alt.

Està previst que en els propers mesos s'ampliï l'oferta d'espais esportius del parc de la Devesa, amb altres elements de pràctica fisicoesportiva, com un circuit esportiu (per les persones que van a córrer i caminar) o la instal·lació d'un búlder d'escalada, que s'està estudiant la seva ubicació.

"Des del govern de Girona estem impulsant i desencallant els projectes vinculats al parc de la Devesa", ha afirmat el vicealcalde de Girona, Quim Ayats, i ha remarcat que "és necessari protegir, dinamitzar i connectar els espais naturals de la ciutat i l'àrea urbana", i posa com exemple el parc de les Pedreres, les hortes de Santa Eugènia, la vall de Sant Daniel o el bosc terapèutic de Palau-sacosta. Ayats ha recordat que l'Ajuntament de Girona "posarà en marxa en breu el projecte de renovació de l'enllumenat del parc de la Devesa, i seguirà amb les tasques de millora en el mobiliari urbà, com són els bancs, la retirada de cablejat obsolet i els treballs de pintura i manteniment". Pròximament també s'adequarà un espai d'esbarjo per a gossos.

L'adequació de l'espai i el subministrament i instal·lació dels elements del parc de cal·listènia han suposat una inversió de 17.830,85 euros.