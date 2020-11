Girona implantarà 27 àrees de contenidors intel·ligents a l'Eixample i el Mercadal

L'Ajuntament de Girona implantarà la setmana vinent un sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a l'Eixample i el Mercadal que abarca 3.550 habitatges. Són els veïns dels vials que estan dins de l'àmbit del carrer a la Creu, la Rutlla, General Mendonza, plaça Catalunya, avinguda Sant Francesc, Gran Via Jaume I i Joan Maragall. En total, hi haurà 27 àrees de contenidors intel·ligents, tenint en compte el punt ja existent a la plaça Catalunya.



A partir de dilluns hi haurà només dos tipus de contenidors de recollida en aquesta zona: un per abocar-hi fracció orgànica tres dies a la setmana i un altre de multifracció per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions. Per exemple, el vidre s'haurà de llançar només els dimarts i el paper, el dijous. L'orgànica, dilluns, dimecres i dissabte i els envasos els dilluns i els divendres. També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, mascaretes...) que, davant de la situació excepcional que estem vivint i per motius de salubritat i higiene, estarà disponible tots els dies de la setmana.

El nou sistema dels contenidors intel·ligents es començarà a implementar el 30 de novembre i es preveu que el procés de canvi de recipients duri uns deu dies. Actualment, en aquesta zona hi ha 27 punts de recollida d'escombraries amb 129 contenidors en total, més el punt de la plaça de Catalunya que ja compta amb dos contenidors intel·ligents.

En total, es col·locaran 59 contenidors intel·ligents (27 per a la fracció orgànica, 31 de multifracció i 1 per a la fracció envasos lleugers al Mercat del Lleó). Això suposa una reducció del 50% del nombre de contenidors que hi ha al carrer. També es col·locaran 25 cubells pel tèxtil sanitari. A més, s'eliminarà el punt del carrer d'Ultònia més proper al carrer de la Rutlla.

Aquest nou sistema de recollida de residus afectarà 3.350 habitatges i 750 establiments. Cal tenir en compte que els bars, restaurants, cafeteries, escoles, carnisseries, supermercats i la resta d'establiments considerats grans generadors no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s'integraran dins del recorregut de recollida porta a porta comercial del Barri Vell. La mesura afectarà a un total de 105 locals.

La resta d'establiments, locals i els pisos turístics hauran d'utilitzar els contenidors intel·ligents igual que la ciutadania. En el cas dels pisos turístics, la responsabilitat del bon ús del nou sistema de recollida recaurà sobre el propietari o propietària del negoci.

Com ja és habitual pels usuaris dels contenidors intel·ligents de la plaça de Catalunya, els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit d'acord amb la fracció que correspongui segons el calendari.

Aquests dies ja s'està informant els veïns del sector i s'està distribuint tot el material necessari amb una carpa a la plaça Calvet i Rubalcaba. A peu dels nou contenidors hi haurà 21 agents cívics que informaran del nou sistema, que inclou una targeta personalitzada per obrir els contenidors, enganxines identificatives, bosses de colors segons la fracció i un calendari on s'explica quins dies s'ha de llançar cada fracció.

A les bosses de les fraccions orgànica, envasos lleugers, rebuig i tèxtil sanitari caldrà que es col·loquin els adhesius codificats que l'Ajuntament facilitarà als veïns i veïnes, i que identifiquen cada habitatge o establiment. Les fraccions paper i cartró i vidre, en poder-se dipositar sense bossa, no hauran de dur l'adhesiu.



Els contenidors estaran tancats i només s'obriran amb una targeta electrònica que l'Ajuntament de Girona facilitarà a les persones i locals autoritzats. Gràcies a aquest sistema, es podrà identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d'un habitatge o d'una activitat concreta. I també permetrà controlar l'ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

.Aquest sistema ja funciona a la plaça Catalunya des de fa uns mesos. Segons el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, està essent tot un èxit i s'ha passat d'un 36 a un 93% de reciclatge en aquest punt.

Inicialment, no hi haurà sancions sinó informació i divulgació per a aquelles persones que es detecti que en fan mal ús o que deixen les bosses a terra. A la llarga, però, sí que es multarà. Aquestes primeres dies passarà un camió que recollirà tot el que hagi pogut quedar fora dels contenidors.

L'ampliació del sistema de contenidors intel·ligents en aquesta zona de la ciutat suposa un repte pel consistori, no només per l'increment d'habitatges i locals que abasta, sinó també perquè inclou l'àrea de contenidors del Mercat del Lleó, en què el volum de residus que es generen és molt superior al de la resta d'àrees de la ciutat. Per facilitar la transició entre ambdós sistemes de recollida, a l'àrea del Mercat coexistiran durant un temps necessari però reduït els contenidors intel·ligents (dos per la fracció orgànica i un per la fracció envasos lleugers) i les dues compactadores de residus que hi havia fins ara.

Porta a porta

A més, la setmana vinent també d'inicia el sistema porta a porta a Campdorà i a la Pujada de la Torrassa. Són dos indrets on per la seva configuració urbanística es considera que es podrà fer adientment. Aquest sistema ja funciona a la vall de sant Daniel.

Els contenidors intel·ligents i la recollida porta a porta, són, segons l'alcaldessa, Marta Madrenas una de les novetats més importants de tot el mandat i una aposta "per deixar un planeta més digne als nostres fills i nets". L'alcaldessa recorda que Girona és una de les ciutats catalanes amb un índex més alt de reciclatge dels municipis amb més de 50.000 habitants i que volen seguir essent referència en un tema que afecta la transició ecològica i tecnològica. Afirma a més, que els estan trucant d'altres municipis per informar-se d'aquest nou sistema. Fins i tot, des de Barcelona. A Girona s'implanta un model diferent al d'altres poblacions ja que en altres indrets segueix havent-hi un contenidor per fracció però a Girona és el mateix cada dia.