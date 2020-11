L'Ajuntament de Girona i el Gremi de Flequers Artesans de Girona van lliurar ahir a Jaume Junyent, propietari de la fleca Pa Artesà del Vallès de Santa Perpètua de la Mogoda, els premis que li corresponen com a guanyador del concurs El Millor Xuixo del Món, que es va celebrar al març a Girona. L'Ajuntament li va lliurar el xec per valor de 1.500 euros i el Gremi li va descarregar els 300 quilos de Farina de Tramuntana, premis que li corresponen com a guanyador.