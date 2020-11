Veïns del barri gironí de Pedret s'han queixat de la gran quantitat de deixalles que, en ocasions, s'acumulen al voltant dels contenidors. En ocasions, la brossa ocupa tota la vorera, fent impossible passar-hi. Arran d'això hi ha el dilema de sempre. És incivisme o l'empresa Girona + Neta no recull, o no passa prou cops pels contenidors, per deixar-los buits o per retirar el que algú decideix deixar a terra.