Creu Roja Girona atén cada any a més de 400 víctimes de violència de gènere

Només durant els primers sis mesos d'aquest any, la Creu Roja a la demarcació de Girona ha atès un total de 420 dones a través del Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere – ATENPRO. Aquesta xifra representa un 91% del total de dones i menors a càrrec que van rebre suport a través d'aquest programa durant l'any 2019, que va ser de 3.831 a tot Catalunya.

Catalunya és la tercera comunitat amb més usuàries dins d´aquest servei que depèn del Ministeri de Sanitat, Serveis Social i Igualtat, en conveni amb la Federació de Municipis i Províncies, i que gestiona la Creu Roja..

La pandèmia de la Covid-19, amb els mesos de confinament, l'aïllament social i la restricció de mobilitat causades, ha agreujat la situació violència i ha incrementat la intensitat de les agressions vers les dones, però també contra els seus fills i filles. Tot i així, les denúncies han disminuït un 10,3% respecte al mateix període. Des de l'organització humanitària, però, s'ha constatat un augment de dones grans que, per primera vegada, s'han atrevit a denunciar aquesta situació.

En la mateixa línia, Nacions Unides també ha denunciat l'impacte de la pandèmia sobre la violència contra dones i nenes a tot el món i ha assenyalat que el nombre de trucades a les línies telefòniques d'assistència per violència a la llar s'ha quintuplicat en alguns països a conseqüència de la crisi sanitària.



Reforç dels projectes de suport i acompanyament

En aquest context, l'organització ha intensificat els projectes per donar suport a aquest col·lectiu de forma integral i complementària, tant durant el període de confinament com durant els mesos posteriors.

D'una banda, s'han reforçat els tallers de suport psicosocial per proporcionar models positius de criança i acompanyament a dones víctimes de violència i als infants i adolescents a càrrec que han patit aquesta situació. D'altra, a través de la iniciativa 'Creant il·lusions', s'han promogut activitats d'oci terapèutic per millorar la relació de marentalitat positiva, enfortir el vincle maternoinfantil i contribuir a la recuperació emocional dels infants arran del patiment generat per la violència de gènere.

Per donar suport a la situació relacionada amb la pandèmia, on la pèrdues han estat més intenses per als col·lectius més vulnerables, la Creu Roja també ha intensificat el seguiment d´aquestes dones, donant suport a la seva unitat familiar o informant de drets bàsics i fonamentals per a elles com l'Ingrés Mínim Vital.

A més, s'ha donat suport a l'ocupabilitat de les dones víctimes de violència de gènere per promoure la seva incorporació al mercat laboral, sent una de les principals estratègies perquè les dones guanyin en autoestima i autoreconeixement, al mateix temps que accedeixen a una autonomia personal i a la independència econòmica que els permeti recuperar les seves vides. Durant el primer semestre d'enguany, s'han atès 380 dones en aquest programa.



Campanya 'No tot s'hi val'

Des de Creu Roja Joventut, enguany s'ha posat en marxa la campanya 'No tot s'hi val' per sensibilitzar sobre la violència contra les dones i facilitar eines per detectar conductes violentes. La proposta pretén difondre, a través de xarxes socials, situacions en les quals es naturalitzen o invisibilitzen conductes que sí que són agressió sexual i/o violència en el si d'una parella, i que, pel fet de ser-ho, el patriarcat ha assumit com a naturals.