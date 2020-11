Concentració de suport a la professora acomiadada de la UdG Eva Bussalleu

Ahir, just en la data que s'hauria d'haver celebrat el judici per l'assetjament laboral que va denunciar després de ser acomiadada de la UdG, la professora i investigadora Eva Bussalleu va ser la protagonista d'una concentració de suport davant del rectorat per demanar la seva «readmissió immediata». El judici es va posposar a l'espera d'una sentència ferma del contenciós administratiu que la mateixa Bussalleu va presentar per les presumptes irregularitats en el concurs públic per atorgar la plaça que ocupava. «El cas de l'Eva és un exemple de les pràctiques de contractació fraudulenta i posa de manifest la realitat de l'assetjament laboral dins de la universitat», s'explicava en el manifest que els convocants van llegir en l'acte d'ahir al migdia promogut pel SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) i el grup sindical Unidignitat-CGT, on es va insistir que hi hauria un informe intern de la mateixa universitat on es parlaria d'«abús d'autoritat, discriminació en l'accés a la informació i recursos, mala praxi i tracte desconsiderat i irrespectuós» en aquest cas.