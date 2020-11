Protesta dels comerços de l'Espai Gironès contra el pla de desescalada

Els comerços ubicats a l'Espai Gironès han col·locat aquesta tarda una espelma encesa a la porta de cada establiment per protestar per les mesures restrictives imposades pel Govern als centres comercials per fer front al coronavirus i que estan afectant greument al sector. A l'acció s'hi ha afegit alguns treballadors dels establiments que es mantenen tancats.

L'acte s'ha fet seguint una convocatòria a tot Catalunya per denunciar la delicada situació en la que es troben molts autònoms i treballadors després d'estar tancats gairebé quatre mesos; alguns asseguren estar a la vora de la ruïna. Les mesures contemplades en el pla de desescalada anunciat ahir estan fent molt de mal als establiments ubicats en els centres comercials ja que s'ha demostrat que són espais segurs .

Des de l'Espai Gironès s'ha donat suport a aquest acte de protesta que ha servit per denunciar la situació de discriminació en que es troben aquests comerços respecte als altres establiments que sí poden obrir.



Mesures arbitràries

El centre comercial insisteix que el pla de desescalada del Govern representa un cop molt dur per als establiments ubicats a l'Espai Gironès ja que suposa perdre les campanyes del Black Friday i bona part de la de Nadal, i més de 800 treballadors es veuen afectats". Reitera el seu desconcert per les mesures acordades que qualifiquen de "completament arbitràries ja que perjudiquen exclusivament als centres comercials mentre que fan que les grans superfícies puguin operar amb una limitació d'aforament del 30%" .

"Així, paradoxalment poden obrir tots els parcs comercials de Catalunya però els centres comercials no, per la qual cosa tampoc s'entén l'argument que ens van donar dimecres des del Departament de Salut que no volien fomentar una excessiva mobilitat", asseguren des de l'Espai Gironès.

Des del Centre Comercial es reclama poder reobrir totalment el proper dilluns 23 de novembre, com ho faran altres sectors, "ja que estem preparats per fer-ho de forma segura després d'haver invertit en plans de seguretat sanitària avalats per una empresa de certificació tan prestigiosa com Bureau Veritas" , segons han explicat els seus responsables.

El tancament del centre afecta de forma directa 800 persones que treballen en els establiments del centre comercial (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment) i un número important de llocs de feina indirectes, petits empresaris ( més del 35% dels comerços) , comerç local i altres cadenes.

L'Espai Gironès insisteix en demanar a la Generalitat un canvi en el pla de desescalada que permeti salvar la campanya del Black Friday, que se celebra divendres de la setmana que ve, i la de Nadal que per molts comerços suposa un percentatge important de la facturació anual i a més de l'època de l'any on es genera més ocupació. A més, consideren que la situació actual suposa un greuge comparatiu amb altres sectors, que si poden desenvolupar la seva activitat amb les mesures sanitàries necessàries, i incentivant la compra online en empreses que no produeixen riquesa al nostre territori.

Els responsables del centre demanen diàleg al departament de Salut per poder consensuar amb el sector les mesures de les properes setmanes que són importantíssimes en el calendari del centre comercial i per trobar la fórmula que faci compatible el control de la pandèmia amb el desenvolupament de l'activitat econòmica, posant a disposició dels ciutadans més punts de venda perquè no es col·lapsin els espais que si romandran oberts al centre de la ciutat, i que previsiblement es col·lapsaran a l'època de Nadal, moment de l'any on es fan més compres. Des del Centre Comercial es demana "un pla que es basi en criteris objectius i no en sensacions subjectives" .

"Si les imatges han de ser la guia per la presa de decisions, tots tenim molt presents les cues i problemes que s'estan produint en el comerç que obre de forma limitada per satisfer la demanda existent", remarquen. També es demana que si es detecta alguna irregularitat es procedeixi en aquell centre de la manera que correspongui.



Espai segur

"Les mesures anunciades no s'entenen de cap de les maneres, asseguren els responsables de l'Espai Gironès, ja que el centre comercial s'ha demostrat que és un espai segur on en tot moment es compleixen escrupolosament amb els controls adoptats per tal de garantir la màxima seguretat dels clients i dels treballadors i "convidem als responsables del departament de Salut a que vinguin a comprovar-ho", afegeixen.

Des del centre es remarca l'efectivitat d'aquestes mesures que s'han seguit des del minut zero : control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, controls de l'estat de l'aire i temperatura, i punts d'entrega de mascaretes i guants, així com personal contractat per informar als nostres visitants de totes les mesures i comprovar que es compleixen, i estem a la seva disposició per tot el que necessitin. Unes mesures que en tot moment han estat respectades pels visitants.

A més, per tal d'augmentar la confiança d' empleats, clients, proveïdors, i altres parts interessades en els centres comercials en la seguretat del centre comercial, l'Espai Gironès ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia de la Covid-19. Multi Iberia pot certificar la seguretat dels centres comercials que gestiona a Espanya i Portugal, gràcies a la seva col·laboració amb Bureau Veritas. Multi Iberia es basa en els serveis de Bureau Veritas, que ha dut a terme un procés d'auditoria de conformitat amb la certificació de Global Safe Site.