Sarrià aprova uns comptes enfocats en la COVID-19, amb les crítiques del PAS

L'Ajuntament de Sarrià de Ter va aprovar dilluns el pressupost de 2021, gràcies a l'abstenció del PSC i amb la resta d'oposició en contra. Els comptes, de 5.500.000 euros (300.000 més que els anteriors), inclouen una «partida covid» de 60.000 euros, una altra per la mateixa quantia de promoció econòmica i comercial, i 20.000 euros en ajuts a particulars i beques. Aquestes partides serviran per «tenir la capacitat de donar cabuda a les problemàtiques socials al municipi» i donar ajudes si es necessiten per pal·liar els efectes de la pandèmia, segons diu l'alcalde, Narcís Fajula.

Els comptes han estat criticats per Poble Actiu Sarrià (PAS). Afirmen que l'equip de govern «no compleix amb la normativa», ja que es van reunir amb els representants dels treballadors municipals sense donar-los marge per avaluar la proposta. També afirmen que la informació que tenien els grups al ple de dilluns estava incompleta.