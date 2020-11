Quatre detinguts a Salt per robar en comerços i cotxes

La Policia Local de Salt ha dut a terme durant aquesta darrera setmana quatre detencions relacionades amb robatoris a establiments comercials del municipi i a l'interior de vehicles.

En primer lloc, i per la seva presumpte implicació en el robatori a tres establiments comercials, s'ha detingut a tres homes, un d'ells menor d'edat.

D'altra banda, també s'ha detingut a un jove major d'edat per un presumpte robatori a l'interior d'un vehicle. Les detencions s'han pogut dut a terme gràcies a les gravacions de les càmeres de seguretat situades a la via pública i als establiments afectats i per la col·laboració dels veïns i veïnes que van alertar a la policia