El PSC vol que la Generalitat cedeixi un antic edifici de Treball al consistori

El grup socialista de l'Ajuntament de Girona aposta perquè la Generalitat cedeixi al consistori un edifici del Departament de Treball per a usos socials. Antigament hi havia el Centre de Seguretat i Condicions de Salut Laboral, al barri de Palau.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, proposa que a l'edifici, «avui en desús, es puguin habilitar espais per a l'atenció de malalts d'Alzheimer i els seus familiars, així com també espais per a l'atenció de nens amb Trastorn de l'Espectre Autista i els seus familiars». Paneque explica, en un comunicat, que la construcció se situa «en un entorn de bosc» que resulta «molt apropiat per a aquests dos perfils d'usuaris». Per tot plegat, Paneque demana al consistori que en reclami la cessió a la Generalitat. De fet, la portaveu afirma que havia treballat en aquest tema en el seu pas pel govern, quan ocupava la regidoria de Serveis Socials.