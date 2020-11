El PSC de Girona aposta perquè la Generalitat cedeixi un antic edifici de Treball situat a Palau

El grup del PSC a l'Ajuntament de Girona aposta perquè l'Ajuntament reclami a la Generalitat la cessió de l'edifici on antigament hi havia el Centre de Seguretat i Condicions de la Salut Laboral, al xamfrà entre el carrer Jocs Olímpics i de Palau. La idea del grup socialista és "que en aquest edifici, avui en desús, es puguin habilitar espais per a l'atenció de malalts d'Alzheimer i els seus familiars, així com també espais per a l'atenció de nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i els seus familiars".

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha explicat que "l'edifici és prou gran com per ubicar-hi les instal·lacions adequades perquè aquests dos col·lectius hi facin activitats" i també que "s'ha de tenir en compte que la construcció està en un entorn de bosc que precisament resulta molt apropiat per a aquests dos perfils d'usuaris".

Sílvia Paneque afirma que ja havia treballat en la cessió d'aquest edifici per part de la Generalitat quan formava part del govern i ocupava la regidoria de Serveis Socials i també ha mantingut reunions amb les entitats que necessiten aquests espais, com Viu Autisme. Actualment Viu Autisme ocupa un local compartit que, per la seva mida, no permet organitzar activitats de psicomotricitat ni té un espai exterior adequat per perquè els infants es puguin relaxar.

D'altra banda, les activitats que organitzen aquestes entitats tenen un encaix complicat en els centres cívics, per la manca de tranquil·litat en espais a on hi ha altres usuaris i també per la saturació d'aquests centres cívics, on no sempre és fàcil accedir a la reserva d'espais.

El projecte de la regidoria de Serveis Socials socialista preveia que el nou centre que s'ubicaria a l'edifici de Palau funcionés amb gestió i personal municipals. Pel que fa a l'adequació de l'edifici, que fa anys que està abandonat, el PSC proposava – i torna a proposar ara- que es fes mitjançant un pla ocupacional municipal. Per a Sílvia Paneque, "aquesta és una inversió que val la pena, ja que no té cap lògica tenir abandonat un edifici que està situat en un entorn privilegiat i que pot ser útil per als gironins i gironines".

D'altra banda, també en relació amb les persones amb TEA, Sílvia Paneque ha recordat que el Ple de l'Ajuntament va aprovar fa mesos una moció perquè es posin pictogrames en els espais públics per ajudar a la comprensió per part de determinats perfils d'autistes. "Han passat els mesos i encara no s'ha fet res", ha afirmat. "Aquesta és una idea més que dorm al calaix de les mocions que té l'equip de govern de Girona i mentrestant altres municipis com Platja D'Aro ens han passat pel davant", ha afegit la portaveu socialista.

Fa uns dos anys, la UdG i l'Ajuntament treballaven perquè l'edifici pugués convertir-se en una residència universitària.