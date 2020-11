La Fundació Princesa de Girona ajorna l'entrega dels premis fins al 2021 per la pandèmia

La Fundació Princesa de Girona (FPDGI) ajorna l'entrega dels guardons als premiats d'aquest 2020 fins l'any vinent, el 2021. En un comunicat, la fundació considera que la situació sanitària dificulten la mobilitat dels premiats i també de la resta de participants que havien d'assistir a la gala d'entrega, entre ells els reis Felip VI i Letícia i la princesa de Girona.

En el comunicat, la FPDGI explica que estaven treballant en un format híbrid de la gala per tal d'evitar que hi hagués una gran reunió de gent en un espai tancat, com es feia habitualment. La idea de l'organització era fer l'entrega entre el novembre i el desembre, però veient que la situació sanitària no millora, han decidit ajornar-ho fins el 2021.