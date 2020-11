El Circ Raluy Legacy reprèn les seves funcions a Girona

El Circ Raluy Legacy reprendrà la gira de l'espectacle «Todo (Lo)Cura» el pròxim dimecres 25 de novembre, després d'haver estat confinats a l'esplanada de la Copa durant vint dies. Ho han permès les noves mesures del Govern que es posaran en marxa la setmana que ve.

El circ va haver d'interrompre l'espectacle el 30 d'octubre, a causa de les mesures de seguretat sanitària que el Govern va haver d'aplicar per frenar l'expansió del coronavirus.

Durant aquests 20 dies, l'equip ha estat confinat a l'esplanada de la Copa de Girona, esperant a poder realitzar les funcions que quedaven pendents. Mentrestant, ha estat «assajant i preparant la reobertura, amb ganes de trobar-se de nou amb el públic de Girona», afirma l'organització a través d'un comunicat.

«El que més hem trobat a faltar ha estat el contacte amb el públic», afirma Louisa Raluy, codirectora del Circu Raluy Legacy, que afegeix que «són molts els gironins i les gironines que es van quedar amb ganes de veure el nou espectacle». Raluy comenta que aquests dies «moltes famílies s'han acostat al circ i ens han enviat missatges per tal de fer-nos costat».

«Teníem un compromís amb la ciutat i finalment podrem oferir set funcions», manifesta Louisa Raluy, que agraeix a la ciutat totes les facilitats ofertes en el període que han hagut d'estar aturats a Girona: «Volem agrair a l'Ajuntament, als regidors, i a la seva alcaldessa el seu compromís amb la cultura i l'acollida durant aquests dies», expressa Raluy.



Mesures sanitàries

Els responsables del Circ Raluy Legacy han volgut remarcar que en l'espectacle «Todo (Lo)Cura» s'apliquen les «més estrictes mesures de seguretat sanitària». L'espectacle durarà una hora i mitja i no tindrà descans, per evitar que hi pugui haver contacte entre el públic.

Segons indiquen, tot l'equip del circ porta mascareta i ha estat format en els protocols que cal aplicar. A més, després de cada funció s'higienitzen les graderies i les zones comunes, i durant la funció es mantindrà la distància de 2 metres entre famílies.

Del dimecres 25 al diumenge 29, el Circ Raluy Legacy oferirà set funcions: una diària de dimecres a divendres i quatre durant el cap de setmana.