Se salta el peatge i acaba denunciat a Vilablareix per tenir el carnet de conduir sense punts

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a Vilablareix el conductor d'un cotxe que circulava sense disposar de permís perquè havia perdut tots els punts. Els agents de trànsit el van aturar després de veure com se saltava el peatge de Girona Sud de l'AP-7 sense pagar

El denunciat és un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Castelló d'Empúries. Se l'ha denunciat per conduir un turisme sense permís per la pèrdua de la seva vigència per punts.

Els fets van tenir lloc el matí del dilluns 16 de novembre, quan agents de trànsit realitzaven un control preventiu a la sortida del peatge de l'AP-7, al punt quilomètric 64,5, al terme municipal de Vilablareix.

La dotació policial va veure com un turisme circulava sense deixar la distància de seguretat amb el vehicle del seu davant, fins al punt d'acostar-s'hi tant que va passar la barrera del peatge sense efectuar el corresponent pagament.

Els mossos van aturar el vehicle i van identificar el conductor i únic ocupant. En les comprovacions corresponents del permís de conduir , va resultar que al conductor li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir per manca de la totalitat de punts. Per aquest motiu va quedar denunciat. Del turisme se'n va fer càrrec un conductor substitut.

El denunciat s'haurà de presentar aviat per declarar davant l'autoritat judicial competent de Girona.