"Cop dur" per l'Espai Gironès, que vol canvis en la desescalada per salvar el Black Friday i el Nadal

L'Espai Gironès ha qualificat de "cop molt dur" el pla de desescalada del Govern per als establiments ubicats al centre comercial saltenc, "ja que suposa perdre les campanyes del Black Friday i bona part de la de Nadal, i més de 800 treballadors es veuen afectats". Així ho han advertit els responsables del centre comercial a través d'un comunicat, que s'han mostrat molt "preocupats i desconcertats" per les mesures previstes.



El pla preveu el tancament dels centres comercials durant el primer tram. El canvi de fase i l'entrada al Tram 2 es preveu pel 7 de desembre, moment en què els centres comercials podran obrir amb un 30% d'aforament. Des de l'Espai Gironès qualifiquen les mesures de "completament arbitràries ja que perjudiquen exclusivament als centres comercials mentre que fan que les grans superfícies puguin operar amb una limitació d'aforament del 30%".



Per això afirmen que "paradoxalment poden obrir tots els parcs comercials de catalunya però els centres comercials no, per la qual cosa tampoc s'entén l'argument que ens van donar ahir des del Departament de Salut que no volien fomentar una excessiva mobilitat", asseguren des de l'Espai Gironès.



Des del centre comercial es reclama poder reobrir totalment el proper dilluns 23 de novembre, com ho faran altres sectors, "ja que estem preparats per fer-ho de forma segura després d'haver invertit en plans de seguretat sanitària avalats per una empresa de certificació tan prestigiosa com Bureau Veritas", han explicat els seus responsables.



Per això, els responsables demanen a la Generalitat un canvi en el pla de desescalada per poder salvar la campanya del Black Friday, que se celebra divendres de la setmana que ve, i la de Nadal, que per molts comerços suposa un percentatge important de la facturació anual i a més de l'època de l'any on es genera més ocupació.

Segons el pla anunciat, la majoria d'establiments que estan ubicats a l'Espai Gironès estan obligats a seguir tancats, com a mínim, quinze dies més, i aquesta mesura afecta de forma directa 800 persones que treballen en els establiments del centre comercial (entre establiments, oficines, i departaments de neteja, seguretat i manteniment) i un número important de llocs de feina indirectes, petits empresaris (més del 35% dels comerços), comerç local i altres cadenes.

Els responsables del centre recorden que des de l'inici de la pandèmia han estat tancats gairebé quatre mesos, que la situació dels autònoms i treballadors és molt complicada i, segons afirmen, ara les mesures anunciades faran que molts negocis no puguin aguantar i hagin de tancar.

"Espai segur"

També demanen "diàleg" al departament de Salut per poder".Els responsables de l'Espai Gironès defensen que s'ha demostrat que el centre comercial "és un espai segur, onper tal de garantir la màxima seguretat dels clients i dels treballadors i "convidem als responsables del departament de Salut a que vinguin a comprovar-ho", afegeixen.

Des del centre es remarca l'efectivitat d'aquestes mesures que s'han seguit des del minut zero: control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, controls de l'estat de l'aire i temperatura, i punts d'entrega de mascaretes i guants, així com personal contractat per informar als nostres visitants de totes les mesures i comprovar que es compleixen, i estem a la seva disposició per tot el que necessitin. Unes mesures que en tot moment han estat respectades pels visitants.