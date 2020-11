Un conductor begut i drogat cau amb el cotxe al Ter, al passallís de Sobrànigues

Un conductor va caure dimecres al vespre al riu Ter, al passallís de Sobrànigues, entre Sant Jordi Desvalls i Flaçà. Els dos ocupants del vehicle van poder sortir pel seu propi peu i van resultar il·lesos. Però els fets no van acabar aquí, ja que els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar penalment el conductor perquè anava begut i drogat. El passallís es va reobrir completament al trànsit rodat el 6 de novembre després de ser reparat. Estava tancat des del gener pels danys causats pel temporal Gloria.

El vehicle es va accidentar poc abans de les onze de la nit. El turisme, de la marca BMW, va trencar alguna de les pilones i va precipitar-se a la part central del passallís. Va quedar bolcat. El punt on va caure és poc profund i tampoc hi ha actualment massa aigua al riu. Al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra de Trànsit. En arribar, els dos ocupants -dos joves de 23 i 21 anys de Sant Jordi Desvalls i Cervià de Ter, es trobaven fora del cotxe. Havien pogut sortir pel seu propi peu i estaven il·lesos. Els Mossos van practicar les proves d'alcoholèmia i drogues i el conductor de 23 anys va donar positiu penal en alcohol. La taxa va ser de 0,70 mg/litre però també va donar afirmatiu en drogues. Per aquest motiu va acabar denunciat penalment.

Els Mossos també van posar bandes a les pilones per on havia caigut el vehicle que ahir al matí continuava al riu a l'espera de ser retirat. Això va atraure la curiositat de veïns de la zona que van decidir apropar-s'hi i que n'han vist caure molts. Segons deien, era el primer vehicle que s'accidentava després de la reobertura.

Des del mes de gener estava tancat. El temporal Gloria va danyar l'estructura i durant mesos s'ha estat a l'espera de portar-hi a terme les obres per reparar-lo. Això ha generat una problemàtica als veïns a banda i banda del riu que l'utilitzen pels desplaçaments. Un viatge de Sant Jordi a Flaçà es realiza en deu minuts. Sense el passallís es converteix en mitja hora i obliga a usar les carreteres C-31 que uneix Verges i la Bisbal o la C-66 de Celrà. A finals de setembre van començar les obres de reparació. Fins llavors uns blocs de formigó impedien el pas de vehicles però continuaven utilitzant vianants, ciclistes o motos.



Reobert al trànsit

Els treballs van acabar a finals d'octubre i, segons va informar l'Ajuntament de Flaçà, es va anar obrint de forma gradual. Primer es va permetre circular a vianants, bicicletes i motos. Finalment el 6 de novembre es va reobrir al trànsit rodat. La reparació ha permès que torni la circulació pel passallís. El pas, però, no s'ha enlairat i, per tant, persistirà la problemàtica de les crescudes. Fa anys els veïns esperen la solució definitiva.