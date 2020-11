Les biblioteques escolars de Girona reben 50.000 euros

L'Ajuntament de Girona ha destinat 50.000 euros a les biblioteques escolars de la ciutat a través de diferents línies de subvenció que s'inclouen en la convocatòria anual. Una de les més rellevants és l'ajuda que rebran les escoles Àgora, Annexa Joan Puigbert, El bosc de la Pabordia, Josep Dalmau Carles i Montfalgars per obrir la biblioteca escolar en horari extraescolar i així dotar el barri de més serveis. Aquests punts pretenen ser espais d'accés a la informació i de suport a l'aprenentatge.

La subvenció "Biblioteca escolar oberta al barri" es concedeix per dos cursos amb una dotació, per aquesta convocatòria, de 6.000 euros per any. Enguany, l'ajuda arribarà a dos centres més, a l'escola Àgora i a l'escola Josep Dalmau Carles, perquè puguin mantenir les portes obertes de la biblioteca més enllà de l'horari escolar.

El consistori també ha concedit l'ajut "Activa la biblioteca" a l'escola Eiximenis, a l'institut Ermessenda i a l'institut Santiago Sobrequés i Vidal. Enguany, aquesta modalitat subvenciona amb 2.000 euros aquells projectes que volen millorar i impulsar les biblioteques escolars com a espais d'aprenentatge i suport a la docència. A banda d'aquestes dues modalitats de subvenció, 17 centres rebran una ajuda de 800 euros per comprar fons per les seves biblioteques escolars. Així, en total 25 centres es beneficiaran dels ajuts que ofereix l'Ajuntament de Girona.

"Aquest és un curs complicat per a tota la comunitat educativa", assenyala el vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Quim Ayats, que remarca que "els efectes i conseqüències de la crisi de la pandèmia estan condicionant especialment la tasca pedagògica i la dels projectes que duen a terme els centres".

Un dels efectes és la pèrdua de l'espai de biblioteca, ja que moltes escoles i instituts han hagut d'habilitar aquests indrets com a aules per poder aplicar les noves mesures de prevenció de la COVID-19. "És per aquest motiu, que amb aquestes subvencions, des de l'Ajuntament volem donar suport a tots els centres educatius perquè segueixin desenvolupant la seva funció en una realitat tan complexa i alhora reconèixer l'esforç que fan els centres per poder mantenir les biblioteques escolars i millorar els seus serveis", afirma Ayats.

Les restriccions han provocat l'anul·lació de la Jornada de biblioteques escolars que anualment servia per iniciar el curs i en la qual es donaven aquestes subvencions. Els ajuts s'emmarquen dins el Programa de biblioteques escolars que l'Ajuntament de Girona va aprovar l'any 2011. Aquest programa també inclou altres línies d'actuació com la formació i l'assessorament tècnic.