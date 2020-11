Vilablareix congela els impostos i les taxes per a l'any que ve

L'Ajuntament de Vilablareix ha tornat a congelar un any més tots els impostos i taxes per a l'any 2021. Seguint amb la tendència dels darrers exercicis i «per no augmentar la pressió impositiva dels veïns de Vilablareix en aquests temps de pandèmia», tots els impostos i taxes continuaran igual que l'any 2020, segons explica el consistori en un comunicat.

Les ordenances fiscals van ser aprovades per unanimitat en el ple telemàtic de dijous passat. Aquestes també inclouen la bonificació d'un 50% de la quota de l'IBI i l'IAE als immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energies renovables per autoconsum, i que no siguin d'obligat compliment segons la normativa vigent en el moment de sol·licitar la llicència d'obres. D'altra banda, es va aprovar una bonificació del 25% de l'ICIO per als immobles que, un cop construïts, certifiquin que són habitatges passius en consum d'energia.

En el mateix ple es va aprovar el pressupost general per a l'any 2021, que creix un 4,98% respecte a l'anterior, arribant als 4.135.336 euros. Els comptes augmenten la despesa en les partides d'atenció a les persones i en cultura, i inclouen una partida d'ajudes a famílies afectades per la covid-19. El nivell d'inversions es manté respecte de l'any passat. En concret, es destinaran 380.000 euros a projectes com la sala polivalent, millores en equipaments municipals i la implantació d'energies renovables.

Segons l'alcalde, David Mascort, és «un pressupost continuista que manté l'evolució dels anys anteriors, augmentant els ingressos ordinaris per tal de poder seguir oferint cada vegada més serveis als veïns i veïnes».

Els comptes van tirar endavant amb els vots a favor del govern i el PSC, i els vots en contra de JxCat Vilablareix i Units per Vilablareix.