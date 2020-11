Tallers d'orientació digital per fomentar el sector tecnològic a Girona

L'Ajuntament de Girona ha organitzat una sèrie de tallers d'orientació digital dirigits a persones actives o en situació d'atur, sense experiència en l'àmbit professional digital, que vulguin redirigir la seva carrera cap al sector TIC. L'objectiu d'aquestes sessions és facilitar les eines perquè la ciutadania conegui la realitat del sector tecnològic i les noves oportunitats professionals que ofereix.

"La reducció de l'atur és el principal objectiu del govern de l'Ajuntament de Girona. Davant la situació generada per la pandèmia volem que la gent que està buscant feina estigui el més ben preparada possible en un àmbit tan decisiu avui en dia com és el de la tecnologia. Aquest és un sector que serà una de les principals portes d'entrada al mercat laboral, i per això ens proposem donar eines a la ciutadania i alhora adaptar-nos a les necessitats del sector de tenir persones que s'adaptin al perfil que busquen", ha explicat la tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

El mercat laboral viu un procés de transformació constant i requereix un major nombre de professionals amb competències digitals per a fer front als nous reptes. El Laboratori Social d'Innovació amb la col·laboració del Servei Municipal d'Ocupació i Girona Emprèn de l'Ajuntament de Girona han impulsat aquests tallers per ajudar a la ciutadania a començar una nova carrera en el sector digital, i per així convertir Girona en una ciutat puntera en aquest àmbit.



La primera jornada online tindrà lloc el dimarts 24 de novembre a les 18 h i porta per títol: "Projecta la teva carrera amb les eines digitals". En aquest cas, la proposta està organitzada també pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i la fundació Mobile World Capital. La jornada es completarà amb 5 sessions temàtiques d'orientació per tal de conèixer la realitat d'un sector que ofereix noves oportunitats laborals. En aquesta formació gratuïta s'explicaran les competències més demandades per les empreses del sector on actualment hi ha una forta demanda de professionals.

Aquesta sessió online comptarà amb la col·laboració de l'enginyera i professora de la UdG i membre del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, Inès Ferrer. També hi participarà el CEO de DoceoSoftware, Alex Brusi, qui presentarà la seva experiència gestionant una empresa a Girona especialista en la gestió d'objectes digitals, en la classificació automàtica de textos i en l'extracció d'informació de documents mitjançant digitalització. Durant la jornada, també es podrà participar en l'"Experiència Alicia", un recorregut multimèdia relacionat amb la digitalització de la societat.

A continuació, els dies 25 i 26 de novembre entre les 10 i les 13 h, es realitzaran 5 tallers d'orientació dirigits a professionals, sense experiència digital, que vulguin fer un canvi a la seva carrera. L'objectiu és que coneguin quina és la professió digital que millor s'adapta a les seves competències i habilitats. Aquests són uns tallers d'orientació, en línia i gratuïts, específics per conèixer de primera mà els àmbits professionals digitals on actualment hi ha més demanda de professionals. Els participants aprendran com treballa una persona en l'àmbit web o en el desenvolupament d'aplicacions mòbil i coneixeran les eines d'un consultor en CRM & ERP, les particularitats de treballar en el núvol o per a què serveix el Big Data i les seves principals aplicacions, entre altres. Per participar en aquestes sessions online cal inscriure's aquí.

Finalista en els premis E-Tech 2020



D'altra banda, l'Ajuntament va quedar com a finalista dels premis E-Tech 2020, en la categoria d'Administració Local, per dos serveis: el sistema de paqueteria intel·ligent dels Smart Points i el programa "SMObilitza't en línia" que consisteix en dotar a la ciutadania d'eines del sector tecnològic. Ahir a la tarda va tenir lloc l'entrega de premis online.



Des de fa unes setmanes, la ciutat de Girona compta amb un total de vuit armaris intel·ligents, coneguts com a Smart Points, repartits per diferents barris. En ells, la ciutadania, les empreses i els establiments poden deixar o recollir els seus paquets, en el moment que vulguin, perquè una altra persona els passi a recollir en el seu Smart Point més proper.

Es tracta d'un projecte pioner a tot Catalunya dut a terme dins el Laboratori SmartCatalonia, impulsat pel Departament de Polítiques Digitals. La proposta és fruit de l'acord entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa Smart Point Girona. Els principals beneficis d'aquest sistema són: la promoció del comerç local, la millora de la mobilitat interna per la ciutat (ja que es redueix el nombre de furgonetes que hi circulen), la millora de la seguretat en relacions personals (trameses sense contacte), la millora en la qualitat ambiental (contaminació atmosfèrica i soroll) i més comoditat per a l'usuari basada en la facilitat horària d'accés.

Pel que fa a "SMObilitza't en línia", aquest projecte té per objectiu posar a l'abast de la ciutadania l'accés a les noves tecnologies, potenciant la formació dins d'aquest àmbit i facilitant l'aprenentatge.

La iniciativa engloba diferents activitats i serveis amb l'objectiu principal de dotar a la ciutadania de les eines necessàries perquè es capacitin dins del sector tecnològic i puguin aplicar-ho en tots els àmbits de la vida.