Suspès el judici per l'acomiadament de la investigadora de la UdG que va denunciar assetjament laboral

El judici sobre l'acomiadament nul de la investigadora de la UdG que va denunciar assetjament laboral ha quedat suspès sine die, segons ha avançat la víctima. El motiu és que la universitat hauria demanat retardar el judici fins que no hi hagi sentència ferma del contenciós administratiu (previst per al 15 de desembre) que havia interposat la dona en contra de les irregularitats del concurs públic per aconseguir la plaça que ella ocupava. Davant d'això, la dona creu que es tracta d'una estratègia per desgastar-la emocionalment i que «abandoni la lluita». A través de Twitter ha lamentat que la universitat opti per «continuar vivint en la impunitat» mentre no hi hagi sentència ferma.

El judici s'havia de fer la setmana vinent, 24 de novembre. La dona acusa la UdG d'organitzar aquesta «maniobra dilatòria» per tal de desgastar-la emocionalment. La investigadora ha lamentat que «a dia d'avui» ni el rector ni ningú de la universitat s'hagi posat en contacte amb ella. De fet, ha afirmat que «hi ha comptes oficials de la UdG» que la tenen «silenciada a les xarxes socials».

El cas es va destapar al març, quan la investigadora va decidir publicar un fil a Twitter per explicar la seva situació. Hi denunciava que el director del grup de recerca on treballava i un company seu la discriminaven sense dirigir-li la paraula o negant-li la informació i l'accés a recursos del mateix grup de recerca.

Segons la denunciant, aquesta situació es va repetir durant molts anys, en què els dos homes no acceptaven que el grup de recerca li pagués el vol i la inscripció a congressos i havia d'assumir el cost de la seva pròpia butxaca.

També la privaven l'accés a recursos per tal que no pogués avançar en les seves investigacions i al final es veiés forçada a abandonar el lloc de feina. Finalment, la dona va ser acomiadada perquè la seva plaça va sortir a concurs públic i la va guanyar un dels companys que la discriminaven.