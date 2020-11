La Policia Municipal de Girona denuncia 33 persones que feien una festa il·legal en un pis del barri de la Devesa

La Policia Municipal de Girona ha denunciat fins a 33 persones que estaven fent una festa il·legal en un pis del barri de la Devesa. Tot i les restriccions pel coronavirus, el grup havia llogat l'habitatge per fer-hi una celebració, pensant-se que no els descobririen. No va ser així: gràcies a l'alerta dels veïns, els agents van anar fins al pis a quarts de deu de la nit i els van aixecar una acta a tots per incomplir les mesures de seguretat arran de la covid-19. A més, aquest dissabte a la nit la Policia Municipal també ha sorprès nou persones a dins un habitatge del Barri Vell. En aquest cas, les ha denunciades per sorolls, incompliment de les restriccions i desobediència.

Incompliment flagrant de les restriccions per prevenir el coronavirus. La Policia Municipal de Girona ha sorprès fins a 33 persones que estaven fent una festa en un pis del barri de la Devesa. L'habitatge es troba situat al carrer Ramon Turró i el grup, procedent de Banyoles, l'havia llogat per fer-hi la celebració. És a dir, que a més també es van saltar el confinament municipal.

Aquest dissabte, poc abans d'un quart de deu de la nit, la policia va rebre diferents trucades de veïns queixant-se del soroll que feia el grup. Quan van arribar, en veure tanta gent dins un mateix espai, els agents van aixecar acta a tots els qui hi havia per incomplir les mesures contra la covid-19. A més, també van obrir-ne una altra per sorolls.

La festa al barri de la Devesa no va ser l'únic incompliment amb què la Policia Municipal va trobar-se aquest dissabte. Poc després de dos quarts d'onze, diversos veïns, aquest cop del Barri Vell, els van trucar per queixar-se de molèsties i sorolls en un pis del carrer Francesc Samsó. (a prop del monestir de Sant Pere de Galligants).

Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar com hi havia nou persones a dins l'habitatge. Les van denunciar per incomplir les mesures contra el coronavirus, per desobediència als agents de l'autoritat i també van aixecar una acta per sorolls.



Sense mascareta i venent droga

Aquest matí, els agents també han detingut un home de 47 anys, a qui han sorprès mentre feia un intercanvi de droga. Els gents han tingut lloc al polígon Mas Xirgu. Uns agents que feien patrullatge pel carrer Indústria han vist dos homes parlant, un dels quals no duia mascareta.

Quan han vist els policies, els dos homes s'han separat de cop. Però els agents els han aturat per identificar-los, i ha estat aleshores quan han vist que un d'ells estava molt nerviós. Quan l'han escorcollat, al damunt li han trobat fins a 400 euros en bitllets fraccionats.

La Policia Municipal ha sospitat que l'home podria estar venent droga. Per això, li han registrat el vehicle, que tenia aparcat a la zona. A dins la guantera li han trobat onze embolcalls de cocaïna. Per això, l'han arrestat per un delicte contra la salut pública.