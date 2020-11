El Parlament insta el Govern a mantenir les línies de P3 de Girona

La comissió d'Educació del Parlament va aprovar ahir diverses resolucions per instar el Govern al manteniment de totes les línies de P3 de la ciutat de Girona. Van presentar textos similars el PSC, Catalunya en Comú- Podem i Ciutadans (Cs).

Les propostes de resolució insten a garantir les línies actuals de P3 a les escoles Balandrau, Marta Mata i Montfalgars; a recuperar les línies dels centres d'infantil i primària de l'escola Josep Dalmau Carles, Font de la Pólvora i Cassià Costal; i a destinar els recursos pressupostaris i personals necessaris per millorar les condicions dels centres educatius de la ciutat de Girona per mantenir i millorar totes les línies de P3 actuals. Recorden també que en el passat hi ha hagut cinc centres educatius avisats que podrien perdre una línia i que això suposaria també perdre plantilles, recursos i projectes. I a més, s'emplaça a elaborar una planificació escolar, consensuada amb la comunitat educativa i l'Ajuntament, abans del proper curs per definir les línies, les ubicacions i les construccions.