L'Espai Gironès es prepara per reobrir tots els locals el 23 de novembre

L'Espai Gironès es prepara per tornar a obrir, el 23 de novembre si l'evolució de la pandèmia ho permet i es confirma finalment la data, amb el 100% dels establiments en funcionament i seguint, com fins ara, les màximes mesures d'higiene i seguretat. Ara mateix a l'Espai Gironès hi ha 18 botigues obertes en tractar-se de serveis essencials, degut a les darreres restriccions per fer front a la Covid-19.

Des de l'Espai Gironès destaquen el centre comercial és «un espai segur on en tot moment es compleixen escrupolosament amb les mesures adoptades per tal de garantir la màxima seguretat dels clients i dels treballadors». Des del centre es remarca «l'efectivitat de les mesures que s'han seguit des del minut zero a l'equipament: control del flux de trànsit i de l'aforament, reforç de la neteja i de la desinfecció, regulació de l'ús d'ascensors, dispensadors de gel hidroalcohòlic, i punts d'entrega de mascaretes i guants». Unes mesures que, segons un comunicat del centre, en tot moment han estat respectades pels visitants.

A més a més, per tal d'augmentar la confiança d' empleats, clients, proveïdors, i altres parts interessades en els centres comercials en la seguretat del centre comercial, l'Espai Gironès «ha estat certificat com a garantia de màxima seguretat en el context de la pandèmia», per mitjà de la seva col·laboració amb Bureau Veritas, que ha dut a terme un procés d'auditoria de conformitat amb la certificació de Global Safe Site.