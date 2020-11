Una empresa de seguretat privada controlarà el registre civil dels Jutjats de Girona

El registre civil dels Jutjats de Girona comptarà amb vigilants de seguretat privada que controlaran l'accés a partir d'aquest dijous 19 de novembre. La seva funció serà controlar que la gent que accedeix al registre ho fa amb cita prèvia. Fins ara, aquesta tasca la feien els agents dels Mossos d'Esquadra encarregats de la custòdia dels Jutjats, per ordres les Jutjat Deganat.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) celebren aquest canvi, ja que a finals d'octubre havien criticat que s'haguessin de destinar agents policials a fer tasques "purament administratives". El sindicat, a més, es mostra agraït als comandaments de la Regió Policial de Girona, ja que des del primer moment van mostrar-se proactius en resoldre aquesta situació.

El cas el va destapar el mateix sindicat el 27 d'octubre, quan va denunciar públicament la situació. SAP-FEPOL lamentaven que s'haguessin de destinar agents policials a controlar si els usuaris del registre civil havien demanat hora per fer els seus tràmits o no. En paral·lel, el sindicat va enviar un escrit al Director General de la Policia, Pere Ferrer, demanant que es fessin les gestions pertinents perquè es contractés seguretat privada per fer aquesta feina de control d'accés. Ara, una vegada aconseguit el problema, el sindicat considera que els agents podran centrar-se plenament en la vigilància de l'edifici.