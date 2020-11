L'esplanada del parc de la Devesa que hi ha situada davant de la piscina municipal tindrà aparells de calistènia (que ajuden l'esportista a fer exercicis utilitzant el cos). Els està col·locant el Servei Municipal d'Esports per poder-los utilitzar quan les restriccions per la pandèmia ho permetin. Estan situats al costat d'un conjunt de tretze elements d'un parc de salut que es va instal·lar fa més d'un any i on les persones usuàries poden treballar grups musculars diversos.