Adjudiquen per 1,5 milions d'euros les obres de reforma i ampliació de l'hospital de dia del Santa Caterina

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) dotarà al Santa Caterina de Salt d'un nou hospital de dia amb el projecte de reforma i ampliació del servei actual.

El projecte executiu i l'obra, que començarà a principis d'any, s'han adjudicat a l'empresa Serveis Obres i Manteniment SL per un import de 1.529.182,07 euros, amb l'IVA inclòs. Es preveu que l'obra estigui enllestida abans que acabi l'any 2021. Amb la reforma i ampliació de l'hospital de dia es duplicarà la capacitat de l'actual servei.

El projecte bàsic arquitectònic, dissenyat per l'estudi Albert Vitaller Arquitectura SLPU, abasta una superfície construïda de 1.276,05 m2. Les obres de reforma i ampliació es faran sobre el servei actual que es dimensionarà pel soterrani del centre, en l'actual espai de l'arxiu de documentació mèdica, que quedarà properament alliberat. Es construirà un nucli vertical d'escales i ascensor sobre el pati existent que comunicarà les dues plantes, de manera que tot el servei quedarà ben integrat en l'actual estructura del centre hospitalari.

Espais del projecte de reforma i ampliació de l'hospital de dia de l'Hospital Santa Caterina - IAS

La planta baixa, amb un superfície total construïda de 475,75 m2, es destinarà a la recuperació dels pacients d'una cirurgia major ambulatòria i de proves diagnòstiques (endoscòpies principalment), així com a la preparació del pacient abans d'una intervenció quirúrgica.

Aquesta part del futur hospital de dia comptarà amb els espais comuns adients a l'activitat assistencial que s'hi duu a terme (control d'infermeria, sala d'espera, espais exclusius dels professionals així com àrees de magatzem, de neteja i rebuig, i serveis per als pacients, principalment), amb un espai propi per a la unitat de preparació abans de la intervenció (UPAI), diferents punts d'atenció al pacient quirúrgic i sis boxos polivalents.

La planta soterrani, sobre una superfície total construïda de 800,30 m2, acollirà tres sales de tractament diferenciades. Una per als tractaments propis dels pacients oncològics de l'àrea de referència, d'acord a la complexitat i necessitats d'atenció assistencial; una altra per al pacient mèdic-quirúrgic i clínica del dolor, i una tercera sala dirigida al pacient amb patologia crònica respiratòria, cardíaca o neurodegenerativa. Aquesta àrea disposarà de sis boxos polivalents.

En aquest nou espai de la planta soterrani s'hi ubicaran els gabinets propis d'exploració, amb un d'específic per a les proves pneumològiques i dos gabinets més de tipus polivalent, a més de tres consultes. Als gabinets s'hi realitzen les proves diagnòstiques de suport a l'activitat, ja sigui de manera ambulatòria o durant l'hospitalització.

El projecte s'ha dissenyat en funció de l'anàlisi de l'activitat actual i de l'evolució demogràfica prevista .



Creixement de l'activitat

La cirurgia major ambulatòria (CMA) és aquella que no requereix l'ingrés del pacient, i que en poques hores la persona és intervinguda i donada d'alta. La CMA més freqüent a l'Hospital Santa Caterina correspon a les especialitats d'oftalmologia, traumatologia, cirurgia general, cirurgia pediàtrica, ginecologia, cirurgia vascular, urologia, i otorrinolaringologia i són les hèrnies, les fimosis, les extirpacions de tumors benignes de mama i sobretot cataractes, les intervencions més habituals. En els últims sis anys, l'Hospital Santa Caterina ha incrementat la cirurgia sense ingrés en més d'un 37%, registrant al 2019 més de 3.800 intervencions

L'any 2019, l'hospital de dia va dur a terme 15.991 sessions, que suposen un creixement del 10% en relació amb l'any anterior (14.542 sessions). S'hi van atendre més de 5.300 pacients. En relació amb l'activitat dels gabinets, l'any 2019 s'hi van realitzar un total de 66.222 proves, nombre que correspon a un creixement de més del 9% en relació amb l'any 2018, en què es van registrar 6.718 proves diagnòstiques, amb un pes important dels serveis d'oftalmologia i cardiologia.