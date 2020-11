La policia de Girona atura tres ocupacions en un dia

La Policia Municipal de Girona va aturar dissabte tres intents d'ocupació en domicilis a Girona. Els tres casos van ser detectats gràcies a la col·laboració dels veïns i veïnes que en veure la situació van trucar a la policia. Just aquell dia, Diari de Girona acabava de publicar que la policia demanava als ciutadans que detectessin actituds sospitoses que els alertessin per poder impedir ocupacions d'habitatges buits. Aquell dia s'explicava la intervenció policial en un mateix pis dues vegades en tres dies, al barri de Can Gibert.

En el primer dels casos, la policia va rebre l'abvís al voltant de la una del migdia. La centraleta de la policia va rebre una trucada d'uns veïns que alertaven que estaven intentant ocupar dos immobles del bloc de pisos situat al carrer del Migdia núm. 26 del barri de l'Eixample. Els agents es van desplaçar fins al lloc dels fets i van comprovar que cinc persones estaven ocupant un pis i quatre més, un altre.

Després de parlar amb ells per la via de la mediació, segons un comunicat de l'Ajuntament, els ocupes conflictius van accedir a marxar. La policia va denunciar les nou persones per ocupació i els titulars es van fer càrrec dels pisos.

Minuts més tard, quan faltava un quart per les dues de la tarda, uns altres veïns van trucar a la policia per una temptativa d'ocupació a una casa del carrer de Baix del barri de Santa Eugènia, situada al número 30. Els ocupes van intentar entrar a l'habitatge pujant al primer pis per una canal, però no ho van aconseguir. Quan els agents van arribar, els infractors ja havien marxat. La patrulla de proximitat de la Policia Municipal de Girona realitza passades periòdiques per diferents punts per evitar les ocupacions.