Girona posa en marxa nou càmeres lectores de matrícula

L'Ajuntament de Girona ha posat en marxa les nou càmeres lectores de matrícula situades en els accessos dels barris de Palau, Montjuïc i Puigvistós. Aquests punts de videovigilància es van instal·lar fa uns mesos i ara, després d'un període d'homologació, han entrat en funcionament amb l'objectiu de millorar la mobilitat a la ciutat i incrementar la seguretat als barris.

Les càmeres se sumen a les dues que ja hi ha a la plaça de la Vila de Perpinyà i a la rotonda del Mas Gri i, per tant, ara la ciutat compta amb un total d'onze sistemes de vigilància.

"Aquestes càmeres estan pensades, en principi, per regular millor la mobilitat i la circulació de vehicles per la ciutat. Però, a més a més, tenen un valor afegit, que per nosaltres és molt important, ja que es tracta d'una necessitat de la ciutadania, que és ajudar a la Policia Municipal en les seves investigacions davant d'un acte delictiu", ha explicat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, durant la seva visita al centre de control de la Policia Municipal de Girona acompanyada pel regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso i l'intendent de la Policia, Joan Jou.

Els nou punts que s'han posat en marxa estan situats en els accessos dels barris de Palau, Montjuïc i Puigvistós, concretament, als carrers de la Riera de Can Camaret i del Pic de Peguera, on hi ha dues càmeres a cada punt; al carrer del Camp d'Or; al carrer de Montjuïc; a l'avinguda de Montilivi, a la cantonada amb el carrer del Puigsacalm; i al carrer del Camí Vell de Fornells, on també n'hi ha dues, una en el seu encreuament amb el carrer de l'església de Sant Miquel i una altra a la cantonada amb el carrer Aragó.

"Aquest era un compromís que havíem assumit amb els veïns d'aquests barris, que fa un temps havien tingut problemes per robatoris a domicilis, de manera que a partir d'ara hi podrem controlar millor els accessos", ha afirmat l'alcaldessa.

Les càmeres compten amb un sistema de lectura de plaques i permeten la gestió d'alertes vinculades a la identificació dels vehicles. El programari que utilitzen de reconeixement automàtic de matrícules (ANPR), basat en el mètode del reconeixement òptic de caràcters (OCR), facilita possibilitats d'anàlisi avançada de mobilitat en vehicles. Les actuacions es van adjudicar a l'empresa Ene Telecom per un import de 89.193,27 euros (IVA inclòs).

El programa de videovigilància municipal s'adreçarà exclusivament al control de vehicles i, "en cap cas permetrà la vigilància de persones ni de control ambient", segons un comunicat de l'Ajuntament. La Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya serà l'encarregada d'assegurar el compliment de les condicions de garanties de privacitat personal i d'aprovar tot el sistema. L'eina també permet el control d'accés d'entrada i sortida de vehicles a la ciutat, una de les necessitats en l'àmbit policial que ha posat de manifest la mesura de confinament per evitar el contagi de la COVID-19.