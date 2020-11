La Fundació Drissa rep una donació pel projecte «Aprendre a l'hort de l'escola»

La Fundació Drissa, entitat dedicada a la inserció laboral de persones amb un trastorn mental, ha signat un acord amb l'associació de Voluntaris de «la Caixa» i CaixaBank per col·laborar amb el projecte «Aprendre a l'hort de l'Escola» de l'entitat gironina.

El projecte consisteix en la gestió i manteniment d'horts escolars a centres públics de primària, i està dissenyat per millorar la qualitat de vida de les persones que tenen una malaltia mental i de la gent gran. Tot plegat, a través de la pràctica i l'aprenentatge de l'horticultura amb els infants.

La Fundació Drissa ha rebut dotze mil euros a través de l'Acció Social de CaixaBank que asseguren la continuïtat del projecte a les nou escoles gironines on està implantat.

Aquesta aportació es destinarà al projecte de les escoles que presenten una major dificultat, l'escola d'educació especial Font de l'Abella i l'escola Vila-Roja de Girona, i al manteniment dels horts escolars de la resta de centres docents que en tenen.

La gerent de Drissa, Núria Martínez, agraeix l'aposta dels dos col·laboradors pel projecte. Martínez explica que en aquests moments l'activitat no es pot dur a terme amb els alumnes i la gent gran voluntària per motius de seguretat, però que l'ajut econòmic permet a les persones de la fundació treballar-hi i mantenir els horts en condicions per reemprendre els tallers «així que es pugui».

L'activitat està dirigida pel professorat de l'escola, les persones amb problemes de salut mental que treballen en el negoci d'horticultura Biodrissa de la fundació, que fan de mestres del taller, i les persones grans voluntàries de «la Caixa».

El projecte "Aprendre a l'hort de l'escola" promou així l'envelliment actiu, el voluntariat social i la desestigmatització del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental, a més de ser una eina pedagògica que permet educar en valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització de l'entorn i de treball en equip.

En aquests moments, el projecte està implantat a nou escoles de Girona ciutat: Montfalgars, Àgora, Josep Dalmau i Carles, el Bosc de la Pabordia, Font de l'Abella, escola Vila-Roja, Carme Auguet, escola Domeny; una a Quart, escola 9d4t, i una a Santa Coloma de Farners, l'escola de Sant Salvador. La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre que té com a primer objectiu treballar per a la millora de la qualitat de vida de les persones que tenen un trastorn mental, a través de la inserció laboral i l'habitatge.