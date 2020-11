Treuen al pati 300 alumnes del Pla de Girona pel fum d'una caldera

Uns 300 alumnes de l'escola Pla de Girona han hahut de sortir al pati avui a primera hora de la tarda pel fum que sortia d'una canonada provinent d'una caldera de l'equipament escolar. Han quedat distribuïtse n espais diferenciats. En ser l'hora de dinar, alguns, de fet, ja eren al pati. Els alumnes que estaven apunt d'entrar al centre han hagut d'esperar al carrer.

Fins a l'escola, situada a l'avinguda Lluís Pericot, s'hi han apropat quatre dotacions dels Bombers i diversos efectius de la policia municipal per controlar el trànsit a la zona. L'avís s'ha fet quan faltaven tres minuts per dos quarts de quatre de la tarda.

El conserge ha detectat ràpidament que el problemea tenia com a origen la caldera i ha apagat la instal·lació. Els Bombers han certificat que no funcionava correctament després de fer les comprovacions pertinents. En concret, hi hauria hagut un taponament a la caldera. S'ha ventilat tota la zona afectada. Quan faltaven onze minuts per les quatre de la tarda, tots els alumnes han pogut entrar a l'edifici per seguir fent les classes.

El regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha agraït l'actuació dels serveis d'emergència i de l'equip docent i espera que demà mateix la caldera torni a funcionar correctament.