La policia fa fora dos cops en tres dies dos grups d'ocupes d'un pis a Can Gibert

El patrullatge intensiu de la Policia Municipal de Girona ha servit per evitar l'intent d'ocupació d'un mateix habitatge del barri de Can Gibert del Pla dos cops en només tres dies i de dos grups diferents. És una feina de formiga inclosa dins del pla de proximitat que està desplegant la policia a diversos barris de la ciutat. «Tenim determinats punts calents en diferents zones i les patrulles de dia, de tarda i de nit hi passen molt freqüentment», explica el cap de la policia, l'intendent Joan Jou. I per què? Perquè «els veïns ens vagin veient». I «canvien el xip».

Quan hi ha presència policial pràcticament permanent, els residents s'impliquen en la col·laboració amb el cos policial. «El veí se sent segur en veure els policies i s'implica en procurar pel seu edifici i si detecta algun moviment sospitós, de seguida ens truca i així podem enxampar l'infractor immediatament i fer-lo fora». Reitera que la col·laboració ciutadana és essencial perquè «si s'avisa ràpidament, pràcticament enganxem in fraganti la gent quan entra en un habitatge que no és el seu, quan no ha canviat el pany i es veu clarament que aquell no és el seu pis».



St. Narcís, St. Pau i Sta. Eugènia

En aquest cas recent, l'actuació es va produir gràcies a l'alerta d'un punt conflictiu al carrer Puigneulós. Es tracta d'un edifici on els residents s'havien queixat d'ocupacions i tràfic de drogues. Es va fer una reunió i es va acordar que avisessin immediatament si detectaven presències clarament delinqüencials. Aquest és un dels punts del barri que la policia té identificats com a conflictius o on hi ha sensació d'inseguretat i hi passen molt sovint cada dia. «Tots els policies que estan per la zona saben que han d'anar passant per allà». Així neix la confiança. Hi ha punts calents a diversos barris de la ciutat a més del citat carrer Puigneulós de Can Gibert del Pla. Per exemple, el carrer Santiago Sobrequés de Sant Narcís, el carrer Agudes de Santa Eugènia o el carrer Universitat de Cervera del Pla de Palau, són alguns exemples.

Quan s'enxampa els ocupes de manera flagrant, se'ls posa una denúncia administrativa. Si es localitza el propietari i aquest coopera, s'obren diligències penals. Darrerament, la policia està fent aquesta tramitació per iniciativa pròpia tot i ser conscient que sense la col·laboració del propietari, difícilment tirarà endavant.

En alguns punts s'han detectat màfies. El primer que ocupa el pis és el qui canvia el pany i qui després ven la «clau» a un segon ocupa, que pot ser una família. Alguns cops, la policia acaba tapiant l'habitatge motiu de l'ocupació per evitar nous accessos. Altres cops ho fa el propietari i altres la comunitat de veïns.