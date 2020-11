Tret de sortida a la 28 ena campanya de joguines 'Els seus drets en joc!'

Creu Roja Joventut organitza la 28ena Campanya de Joguines per repartir joguines a 2.800 infants de les comarques de Girona. Hi participaran més de 130 persones voluntàries de 15 assemblees de la Creu Roja a Girona, per tal d'arribar a més de 200 municipis gironins. Aquest any, l'acció s'emmarca en un context de pandèmia mundial a causa de la COVID-19 on les vulnerabilitats de moltes famílies s'han fet encara més evidents i que també dificulten la recollida de joguines noves donades.

Amb el lema "Els seus drets en joc", la campanya recollirà i distribuirà joguines noves no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i cooperatives entre infants en situació de vulnerabilitat de tot Catalunya. Es poden consultar els punts de recollida i activitats a la pàgina web www.lajoguinaeducativa.org que tindrà lloc entre l'11 de novembre i el 4 de gener de 2021.

Un any més, la joguina educativa pretén garantir el dret dels infants al joc i recollir joguines per a la infància en risc d'exclusió social. Per això, la campanya desenvolupada per Creu Roja Joventut a Catalunya té com a objectiu principal fomentar el valor pedagògic i la importància educativa de la joguina, entenent-la com un element vehicular per treballar la tolerància, el respecte i la igualtat.

En aquest 2020, la pandèmia de la COVID-19 ha agreujat la situació de les famílies vulnerables que ja s'atenien des de Creu Roja Joventut. De fet, durant tot l'estat d'alarma, també es va fer un esforç per cobrir les necessitats de tots els infants. És per això que, una vegada més, la institució es torna abolcar amb els drets dels infants.

Més enllà de la recollida i repartiment de joguines, la campanya vol reivindicar el dret dels infants a jugar i el valor educatiu del joc, emmarcant-se en el projecte de la Joguina Educativa que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any. Per aquest motiu, és necessari que les joguines siguin noves – tenint en compte que els infants tenen dret a estrenar una joguina independentment de la situació econòmica de les seves famílies– no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que, preferentment,fomentin el joc en grup.



Diferents fórmules de col·laboració



Atesa la dificultat logística de la recollida clàssica de joguines donades a causa del coronavirus, a més de sol·licitar la implicació de la ciutadania, Creu Roja Joventut demana la col·laboració d'empreses, comerços i entitats. Aquest suport pot adoptar diferents fórmules: des de la donació de joguines, fins a aportacions econòmiques passant per la cessió d'espais per a la recollida,