El Suprem arxiva la causa penal contra Puigdemont per la gestió d'Aigües de Girona quan era alcalde

El Tribunal Suprem ha arxivat una causa a l'expresident Carles Puigdemont per un suposat frau en la compra el 2014 d'obres d'art amb fons públics de la gestió d'aigua durant la seva etapa com a alcalde de Girona, en no apreciar indicis de delicte encara que sí d'una infracció administrativa "inqüestionable".

El Suprem va rebre el març passat una exposició raonada del Jutjat d'Instrucció número 2 de Girona, que considerava que en aquesta operació municipal hi havia indicis de la comissió per Puigdemont de delictes de prevaricació, frau a l'Administració i falsedat documental.

L'actuació atribuïda a Puigdemont era haver subscrit els acords de compravenda de la col·lecció d'art "Santos Torroella" per a l'Ajuntament, i decantat amb el seu vot de qualitat el suport del Ple municipal al pagament de la primera part del preu (1 milió d'euros) mitjançant una transferència de fons obtinguts pels contractes de concessió de la gestió del cànon de l'aigua.

Però la Sala II de l'alt tribunal, que segueix el criteri de la Fiscalia, ha dictat una interlocutòria d'arxiu en concloure que, tot i tractar-se d'una transferència de fons no permesa per la llei, no s'aprecia que aquests fets siguin constitutius de delicte encara que sí que existeix un il·lícit administratiu "inqüestionable i nítid", a valorar per la jurisdicció contenciosa administrativa.