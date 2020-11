El Viver d'Empreses de Salt amplia la seva oferta

El Viver d'Empreses de Salt amplia l'oferta per oferir espais davant la demanda creixent d'empreses amb més de tres anys d'activitat i per a professionals per compte aliè que teletreballen i busquen un espai on desenvolupar la seva tasca professional. En aquest sentit, s'estan modificant les condicions d'accés al servei perquè estigui a punt aquest proper any 2021.

Durant els darrers mesos s'ha adaptat l'espai per garantir la distància de seguretat entre els usuaris i s'han instal·lat mampares de vidre a la zona de coworking i a les sales de reunions. D'altra banda, les activitats d'assessorament i les formacions no s'han deixat d'organitzar, sinó que s'han reconvertit al format en línia i cal recordar que no es va cobrar la taxa durant els tres mesos de confinament perquè no es podia utilitzar l'espai.

El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Salt, Toni Vidal explica que "la Covid-19 ha creat una nova situació socioeconòmica i des del Viver hem copsat que una de les noves necessitats és la d'espais de treball per a professionals o empreses que ja fa temps que estan funcionant o per a dur a terme teletreball".

"Volem continuar donant suport al teixit empresarial del territori i, per aquest motiu, ampliem el ventall d'usuaris que podran accedir al Viver. Aportem el nostre gra de sorra per ajudar a la supervivència de les empreses i, al mateix temps, implicar-les en el desenvolupament de Salt", afegeix Vidal.



Creat el 2012

Dedicat a l'àmbit creatiu, cultural i els seus serveis auxiliars, El Viver d'empreses va néixer el 2012 i és un espai de treball per a professionals i empreses que desenvolupen el seu negoci. Dóna suport a la creació de noves empreses i la seva consolidació i disposa de despatxos i una àmplia zona de coworking, amb sales de reunions a disposició de les persones usuàries. També ofereix formació contínua en gestió empresarial, orientació i assessorament i activitats de networking professional.

Actualment des del Viver hi treballen 30 persones i es troba en un 85% d'ocupació. En concret, hi desenvolupen la seva feina: un projecte emprenedor, dotze persones empresàries individuals autònomes, una associació i dues societats limitades. Aquest novembre està previst que s'incorpori a l'espai una cooperativa i un nou professional.