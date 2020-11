Preocupació a Montjuïc pels intents d'uns individus d'ocupar cases

La presència d'uns individus al barri de la muntanya de Montjuïc de Girona que han intentat entrar a un habitatge en més d'una ocasió, per entrar-hi a viure, ha posat en peu d'alerta els veïns. Recentment hi ha hagut almenys dos intents fallits d'entrar en una casa situada al carrer de la Torre de Sant Narcís, un fet que ha provocat la preocupació dels residents propers.

El darrer intent d'ocupació es va produir aquest cap de setmana i es va avisar els Mossos d'Esquadra d'immediat. Quan els agents hi van arribar amb diversos vehicles, els individus ja havien fugit, segons han assenyalat fonts policials.

Tot plegat ha provocat neguit i preocupació a la zona ja que podrien tornar i ha fet que algun dels propietaris hagi decidit intal·lar alarmes per garantir la seguretat dels seus habitatges i rebre l'alerta si hi ha algun incident quan ells no hi són.

Els residents de finques properes afirmen que els individus són violents i que aquest cap de setmana haurien arribat a agredir dues persones.