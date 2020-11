La seguretat, sobretot a Santa Eugènia i al Barri Vell, centra diverses intervencions del ple

La seguretat a Girona va provocar diferents intervencions. De fet, Ciutadans (Cs) fins i tot va portar al ple una proposta per augmentar les patrulles policials al carrer d'agents policials que «actualment es destina a tasques administratives a fi de paliar l'alarmant augment de la inseguretat a la ciutat». El text va rebre l'aval del PSC, mentre que la resta de formacions es van abstenir. Per Guanyem, Cristina Andreu va recordar que mentre Cs parla només de més policies i contundència, des del seu grup són més són partidaris d'accions efectives en l'origen com són mesures per potenciar l'ocupació juvenil o accions per a la reactivació econòmica. La manca d'habitatge o de treball, va dir, també acaben repercutint en la seguretat. Pel que fa a la policia, va recordar que tenen un «model de policia» diferent. Pel govern, no va respondre el regidor de Seguretat, Eduard Berloso, sinó el portaveu de JxCat, Lluís Martí, que va dir que moltes propostes esgrimides per Daniel Pamplona (Cs) feia dos anys que s'estaven portant a terme. Va parlar de més presència als barris i d'un reforç nocturn i la inteció de contractar vint agents.

Durant les preguntes de l'oposició, Joan Antoni Balbín, que en la moció de Cs havia demanat educadors de carrer i dinamitzadors de barri, va preguntar per la situació d'inseguretat a Santa Eugènia, que ha provocat que fins i tot l'Associació de Veïns hagi marxat de la Taula de Seguretat. Mentrestant, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va preguntar per la zona alta del Barri Vell, on també hi ha hagut episodis violents. Aquí sí que va intervenir el regidor de Seguretat. Berloso va dir que als dos barris hi ha una patrulla de dia, una de tarda i una de nit i un reforç d'una parella de motoristes, més la presència de Mossos. Al Barri Vell va citar també els agents cívics. Sobre la marxa de la Taula de Seguretat de l'AV de Santa Eugènia, va dir que s'està intentant parlar amb la presidenta veïnal, però que no es desatenen casos si alerten de conflictes al barri.