Dues alumnes de l'institut Vallvera guanyen el Premi d'Emprenedoria

El VIII Premi del Concurs d'emprenedoria a l'FP de les comarques gironines ha recaigut en les alumnes Fàtima Daraz i Jadiya Sidibeh, amb el projecte Kodomo Sekai – El món dels infants, desenvolupat en el marc del cicle de Grau Superior d'Educació Infantil. Les noies estudien a l'institut Vallvera.

Les guanyadores van presentar un projecte empresarial d'activitats per a infants al voltant de l'anime i el manga japonès, que ha rebut el primer premi del concurs, convocat pel Departament d'Educació, conjuntament amb la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, FOEG i PIMEC.

El director dels Serveis Territorials d'Educació, Martí Fonalleras, va destacar «la importància de poder celebrar l'entrega i reconeixement a les alumnes malgrat les circumstàncies», i és que degut a la situació sanitària l'acte es va haver d'ajornar i es va acabar fent al mateix centre de les guanyadores, l'institut Vallvera de Salt, sense assistència de públic.

Per la seva banda, Eva Rigau, directora del centre i anterior tutora de les alumnes guanyadores, va destacar «la iniciativa demostrada per la Fàtima i la Jadiya, i la qualitat del seu treball, en què es nota l'entusiasme i la dedicació que hi van posar».

La mateixa Fàtima Daraz, en representació de les dues guanyadores, va agrair el premi exposant la idea i va explicar que havien tingut «l'oportunitat d'implementar-ne algunes activitats i que esperen poder desenvolupar-lo quan les circumstàncies actuals millorin». L'acte va comptar també amb la presència de Jordi Suy, inspector d'Educació; Sara Oliveras, coordinadora d'FP dels Serveis Territorials d'Educació, i Marc Puigdomènech, professor d'Empresa i iniciativa emprenedora de les alumnes.