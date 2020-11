Incendi en un edifici de la ronda Fort Roig, a Montjuïc

Els bombers van haver d'evacuar els veïns d'un edifici de la ronda Fort Roig per causa d'un incendi en una xemeneia. No hi va haver ferits. El foc de la xemeneia va afectar el material aïllant del fals sostre i la coberta. Els bombers va haver d'enfilar-se a la coberta i treure part de les teules per poder accedir al fals sostre i arribar fins al material aïllant cremat per tal d'assegurar-se que no hi quedés cap zona calenta que pogués tornar a revifar el foc. Després van ventilar el fum.

L'avís va tenir lloc a les 11.12 hores i a les 12.15 els bombers van poder deixar tornar els veïns que havien sortit al carrer perquè el material aïllant quan cremava amenaçava diversos habitatges. En l'extinció van participar cinc dotacions de bombers.