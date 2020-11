Un tren de mercaderies s'ha d'aturar a Girona per una possible fuita

Un tren de mercaderies es va haver d'aturar ahir al matí a Girona per una possible fuita a la càrrega. Els Bombers s'hi van desplaçar amb deu dotacions i d'entrada ja van poder descartar el comboi no transportava matèries perilloses. Finalment, van descobrir un petit problema en una vàlvula i un cop solucionat, el tren va poder reprendre el seu camí. Aquest comboi no va generar problemes a la línia de trens Regionals, segons va informar Renfe.

El succés es va desencadenar quan un tren que anava des de Portbou fins a Constantí va detectar que podia patir alguna possible esquerda o fuita en algun dels vagons. Arran dels fets, quan faltaven 10 minuts per les set del matí Renfe va alertar al telèfon d'emergències perquè s'hi desplacessin els Bombers.

Com que no se sabien quin tipus de mercaderia transportaven, els Bombers, com es fa en casos de fuites, hi van desplaçar diverses dotacions, fins a deu. El tren estava aturat a l'estació de mercaderies de la ciutat, situada a la zona de Mas Gri. Els efectius del cos d'emergències van revisar el contingut de cada vagó i van mirar si hi havia alguna fuita.

Segons els Bombers i Renfe, el tren no transportava matèries perilloses i per tant, no suposava un perill per la població però hi van actuar per precaució, indica la companyia ferroviària. Aquesta aturada en l'itinerari previst del tren de mercaderies que transportava, segons Renfe, contenidors no va causar cap afectació als trens Regionals.

Després de les revisions pertinents, pels volts de dos quarts de nou del matí, els Bombers van informar Renfe que havien trobat una fuita molt lleu en una vàlvula. Per solucionar-ho van assegurar una aixeta de sortida d'un dels vagons que no acabava de funcionar. Després d'aquesta verificació al cap d'unes dues hores, el tren de mercaderies va emprendre la seva ruta, cap a Constantí. A lloc també hi van treballar els Mossos, la Policia Municipal i el SEM.