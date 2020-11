Sant Daniel tindrà una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Ramon Noguera i les Religioses Benedictines del Monestir de Sant Daniel de Girona han arribat a un acord per impulsar la creació d'una residència que podrà acollir fins a 30 persones amb discapacitat intel·lectual dins el monestir gironí. L'objectiu és, d'una banda, respondre a una necessitat social detectada per la Fundació Ramon Noguera. Preveuen una falta de places per acolliment residencial de les persones amb discapacitat intel·lectual, que es poden trobar en situació d'orfenesa, envelliment prematur o afectacions greus, i que no podran viure als seus domicilis perquè les seves famílies no se'n podran fer càrrec.

D'altra banda, el projecte contribuirà a la sostenibilitat de la comunitat religiosa Benedictina de Girona, i alhora, a preservar el patrimoni cultural mil·lenari del mateix Monestir de Sant Daniel. El conveni estableix que la comunitat monàstica fa la concessió d'un dret de superfície a la Fundació Ramon Noguera pels pròxims 49 anys, durant els quals, a canvi, aquesta els pagarà un cànon mensual.

L'equipament es construirà en una zona annexa del monestir, a l'antic galliner, que ara està en desús. Així, la residència podrà funcionar de forma independent, sense interferir amb la vida monàstica.

El projecte requerirà una inversió de 2.750.000 euros, per això ahir el president de la Fundació, Salvi Amagat, va fer una crida per trobar finançament i «traçar aliances» per fer realitat aquest «equipament residencial». Una fase que esperen poder tenir resolta al llarg de l'any vinent, per, a continuació, començar-ne la construcció per tenir-la en un màxim de sis anys.

Durant la presentació del projecte ahir, Amagat va destacar que «tenim l'oportunitat d'impulsar un gran projecte d'àmbit gironí» i es va mostrar convençut «que trobarem la col·laboració, la sinergia i l'empatia de les administracions públiques i d'organitzacions privades per fer-ne possible la viabilitat».

Per la seva banda, la priora del monestir, Assumpció Pifarré, va explicar que és una col·laboració «engrescadora» en la línia dels valors que promou la regla benedictina d'acolliment que regeix la seva comunitat. «Cal obrir portes i finestres per tal de comprometre's a la realitat social del nostre món, i a l'hora ser sensibles al sofriment de tota la humanitat», va dir la priora.

La construcció de l'equipament també comportarà l'ampliació de la vorera per millorar la mobilitat al voltant de la futura residència. L'alcaldessa, Marta Madrenas, també a l'acte, va subratllar que «un projecte així és possible perquè tots remem plegats amb un únic objectiu: Ajuntament, Bisbat, fundació, i també els agents privats que aportaran els recursos econòmics necessaris per poder-ho tirar endavant», afegint que «és un projecte de ciutat».

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va comentar que el projecte «és una molt bona decisió» i destaca que «s'uneixen la caritat, l'hospitalitat i l'amor eclesial del monestir amb l'amor social per les persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Ramon Noguera». La fundació ara té 130 places d'acolliment residencial en diferents nuclis de la comarca del Gironès.