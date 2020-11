El monestir de Sant Daniel acollirà una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

La Fundació Ramon Noguera i les Religioses Benedictines del Monestir de Sant Daniel de Girona han arribat a un acord per impulsar la creació d'una residència que podrà acollir fins a 30 persones amb discapacitat intel·lectual dins el monestir gironí.

El conveni vol servir a un doble objectiu: d'una banda, donar resposta a una necessitat social detectada per la Fundació Ramon Noguera, la falta de places per acolliment residencial de les persones amb discapacitat intel·lectual. De l'altra, el projecte permetrà contribuir a la sostenibilitat de la comunitat religiosa Benedictina de Girona, i alhora, preservar el patrimoni cultural mil·lenari del mateix Monestir de Sant Daniel.

El president de la Fundació Ramon Noguera, Salvi Amagat, i la priora del Monestir de Sant Daniel, Maria Assumpció Pifarré, han presentat l'acord aquest matí acompanyats per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, que també hi representava el Patronat del Monestir de Sant Daniel.

El projecte requereix una inversió de 2.750.000 euros. Pel que fa a la disposició d'aquest espai, s'efectuarà a través de la concessió d'un dret de superfície per als pròxims 49 anys. Durant aquest període, la fundació pagarà un cànon mensual a la comunitat monàstica. Aquesta aportació econòmica servirà, a la vegada, per contribuir al manteniment del monestir de Sant Daniel.



Donar resposta a una necessitat

La Fundació Ramon Noguera, entitat social gironina amb una trajectòria de 55 anys, ha identificat la necessitat que, en els anys vinents, caldrà proveir de noves places d'acolliment per atendre persones amb discapacitat intel·lectual. Això es deu al fet que, per diferents motius, principalment per situació d'orfenesa, envelliment prematur o afectacions greus, no podran viure als seus domicilis perquè les seves famílies no se'n podran fer càrrec.

La residència es construirà en una zona annexa del monestir, a l'altra banda del pati interior, on ara hi ha un magatzem que la comunitat de monges benedictines tenia en desús. D'aquesta forma la residència podrà funcionar de forma independent, sense interferir amb la vida monàstica.

La construcció de l'equipament també comportarà l'ampliació de la vorera per millorar la mobilitat al voltant de la futura residència. Per això, l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament haurà de redactar un pla especial per adequar la zona i fer el carrer més accessible, tant pels residents del nou equipament com pels veïns i veïnes del barri.



Compromís amb la realitat social

La priora del monestir, Assumpció Pifarré, ha explicat que aquesta col·laboració "engrescadora per la comunitat" coincideix amb els valors que promou la regla benedictina que regeix a les religioses que hi viuen. També ha posat èmfasi en el fet que, des del monestir, ara "cal obrir portes i finestres per tal de comprometre's a la realitat social del nostre món, i a l'hora ser sensibles al sofriment de tota la humanitat".



Crida a trobar finançament

Després d'haver arribat a l'acord amb el monestir, ara la Fundació Ramon Noguera busca col·laboracions per finançar-lo. El cost del projecte s'estima en 2.750.000 euros, i en aquest sentit Amagat ha fet una crida per trobar finançament i "traçar aliances" amb administracions públiques i entitats privades per "fer realitat aquest equipament residencial". Una fase que esperen poder tenir resolta al llarg de l'any vinent, per, a continuació, començar la fase de construcció.



Un projecte "de ciutat"

Amagat ha destacat la importància d'un projecte que dona resposta a necessitats socials concretes i explica que "tenim l'oportunitat d'impulsar un gran projecte d'àmbit gironí, en el sentit més ampli, i estem convençuts que trobarem la col·laboració, la sinergia i l'empatia de les administracions públiques i d'organitzacions privades per fer-ne possible la viabilitat".

En aquest sentit, l'alcaldessa Marta Madrenas ha subratllat a l'acte de presentació que "en moments tan complicats com els actuals un projecte així és possible perquè tots remem plegats amb un únic objectiu: ajuntament, bisbat, fundació, i també els agents privats que aportaran els recursos econòmics necessaris per poder-ho tirar endavant. És un projecte de ciutat". Madrenas també ha expressat el compromís del seu govern per "col·laborar-hi en tot allò que sigui possible".

D'altra banda, Francesc Pardo, bisbe de Girona, ha comentat que el projecte "és una molt bona decisió" i destaca que "s'uneixen la caritat, l'hospitalitat i l'amor eclesial del monestir amb l'amor social per les persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Ramon Noguera".

La Fundació Ramon Noguera compta actualment amb 130 places d'acolliment residencial distribuïdes en diferents nuclis residencials situats a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera.