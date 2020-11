L'Ajuntament gironí veu amb bons ulls el projecte d'Adif pel parc Central

L'Ajuntament de Girona fa una valoració positiva del projecte que Adif AV licita per completar la urbanització del parc Central. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, afirma que estan «plenament d'acord» amb la proposta que ahir es va anunciar per part de l'empresa pública. Martí explica que en reunions prèvies, tant amb Adif com amb la Subdelegació del Govern espanyol, els van fer arribar les peticions municipals i considera que «han estat receptius», ja que «la majoria de qüestions són les que ells ara han traslladat a la pràctica».

El resultat inclou un espai verd, una pista polivalent, i la col·locació d'un jardí vertical al mur que envolta l'entrada de l'estació d'autobusos. Martí creu que tot plegat «embellirà aquesta zona per fer-la més amable i més ample, i així la gent en pugui gaudir». En aquest sentit, es mostra a l'expectativa que la licitació es posi en marxa perquè les obres puguin començar.

Martí manifesta que estaran amatents davant la preocupació d'alguns veïns que a la pista poliesportiva les activitats «produeixin el mínim de molèsties, sempre amb el benentès que es tractarà d'una pista esportiva».



El pròxim pas: plaça Espanya

El regidor d'Urbanisme afirma que les obres pendents de la plaça d'Espanya -on abans hi havia l'estació d'autobusos- haurien d'anar en la mateixa línia. Tenen constància que Adif està «estudiant a fons» un primer projecte que els van fer arribar des del consistori. Un cop rebin una proposta, la revisaran per comprovar que s'hi inclouen els requeriments municipals, i, un cop definida, la compartiran amb l'Associació de Veïns de Sant Narcís.