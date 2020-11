Guanyem critica que el govern no executés 3 milions d'euros previstos per als barris

Guanyem Girona va denunciar ahir que el govern de la ciutat hagi deixat sense executar més de 3 milions d'euros (MEUR) en projectes als barris que estaven previstos per l'any passat. Aprofitant que al ple de dilluns es debatrà l'estat de comptes del 2019, la formació ha radiografiat aquelles partides que van quedar al calaix o que van tenir execucions merament testimonials.

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va posar en relleu tres projectes d'aquesta gestió «ineficient» de Madrenas: la Devesa, la biblioteca de la Casa de Cultura i la urbanització del Pla de Baix de Domeny. La formació tem que aquest any moltes partides tampoc s'executin i explica que la pandèmia no pot ser «l'excusa que es repeteixi com un mantra», perquè això evidencia que no s'han fet els deures en anys anteriors.

Salellas va subratllar que molts dels projectes és el segon any consecutiu que queden aturats, com el Pla de millora dels Químics (40.000 euros), la millora de l'Espai Comunitari de Can Gibert (30.000 ?), les reformes de la plaça Pallach (20.800 ?) o l'inici del projecte de passera del carrer del Carme (5.000 ?). D'altra banda, la regidora de Guanyem Dolors Serra ha repassat algunes partides que «tampoc s'han executat» el 2019 en àrees com Ocupació, Promoció Econòmica i Educació.