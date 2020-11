Discrepàncies sobre la partida de dinamització dels barris

L'Associació de Veïns de Sant Narcís considera que la partida de 200.000 euros que l'Ajuntament de Girona destinarà a projectes de dinamització dels barris s'hauria pogut invertir, aquest any, en ajudes socials. La partida s'ha fet enguany per part del consistori després que es decidís reformular els pressupostos participats i aturar-los aquest any, mentre no es redefineixen.

En una reunió dimecres, la junta de l'AV es va mostrar partidària que aquesta partida es destinés a fer una injecció directa als serveis socials o bé als col·lectius més afectats per la crisi que ha comportat la covid-19, com el comerç o les persones aturades. «No vol dir que no sigui necessari per als barris», explica la seva presidenta, Carme Castel, però explica que aquests recursos «s'haguessin pogut revertir en serveis socials i repartir-se pels que més ho necessitaven». Per aquest motiu van decidir no sotmetre-hi cap projecte.

Per la seva banda, el regidor de Participació del consistori, Martí Terés, explica que han mantingut la partida perquè les entitats i associacions que les solen rebre no han tancat, i «si no reben el finançament necessari, s'han de deixar de fer», i així els poden donar continuïtat. Terés afegeix que «la tipologia de projecte es defineix per cada entitat», i que es podia optar a fer propostes que no fossin activitats de dinamització.