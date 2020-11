Adif licita les obres per completar la urbanització del parc Central

L'empresa pública Adif Alta Velocitat (AV) ha licitat l'execució de les obres que permetran completar la urbanització del parc Central de Girona. Segons ha pogut saber Diari de Girona, s'han licitat els treballs, que es faran a tocar de la plaça d'Europa, amb un pressupost d'1.053.144,34 euros. Les actuacions s'hauran d'executar en un termini estimat de dos mesos.

L'objectiu és acabar la urbanització de la llosa que cobreix l'estació d'alta velocitat de la ciutat. Per això, l'àrea d'actuació es planteja com una prolongació del parc Central, que integrarà la urbanització existent per crear un espai unificat amb la resta de la zona.

L'àrea afectada es troba annexa al parc Central i es tracta d'un espai molt enfocat als vianants amb el qual es conclourà la definició del parc.



Les actuacions

La nova urbanització busca prioritzar el vianant, afavorint els seus moviments i creant espais per als ciutadans en els quals es barregen àrees verdes amb zones d'estada i llocs de pas. Així, entre les principals actuacions, destaquen la creació d'un gran parterre de gespa, l'adequació d'una pista polivalent i la pavimentació de la resta de l'espai. Justament els veïns de la zona portaven temps oposant-se a fer una pista esportiva en aquest espai. En canvi, reclamaven el retorn de l'escultura Europa, d'Andreu Alfaro, que ara es troba en una rotonda prop del parc de la Devesa.

D'altra banda, es protegirà la sortida de l'estació d'autobusos, que es troba en aquest lloc. També s'instal·larà un jardí vertical que cobrirà la sortida d'emergència de l'estació d'alta velocitat.

Per fer els treballs, prèviament s'haurà de retirar de la zona les casetes d'obres i el material de construcció que hi havia quedat arran d'actuacions anteriors relacionades amb l'alta velocitat a Girona. De fet, aquesta actuació és una de les que encara estaven pendents des que els treballs de l'alta velocitat van començar ara ja fa 12 anys. Des d'aleshores, l'espai on ara s'actuarà no ha tornat a ser utilitzable. En aquest sentit, l'Ajuntament fa anys que denuncia l'alentiment de tasques que Adif havia de fer-hi en tot aquest temps, com ara la reposició de la llosa.

Les inversions que Adif i Adif AV han dut a terme a la província de Girona ascendeixen a gairebé 39,3 milions d'euros, 35 dels quals s'han destinat a la xarxa convencional.