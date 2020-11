Sarrià de Ter impulsa la creació d'un Pla Local d'Habitatge

L'Ajuntament de Sarrià de Ter treballa en l'elaboració d'un Pla Local d'Habitatge que permeti conèixer com està el parc d'habitatge del municipi i les necessitats d'aquells que hi viuen, i poder adaptar així les polítiques municipals en aquesta àrea els propers 6 anys. Es tracta del primer pla d'aquest tipus de què es dotarà el municipi, que els darrers anys ha notat com creixen els seus habitants.

«Fins ara no en teníem cap, i això comportava que no sabíem com està el parc d'habitatges del municipi», explica l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, que justifica que «abans potser no era una necessitat de primer ordre, però ara ens anem fent grans», afirma. En deu anys, la seva població ha crescut en un 15% -el 2009 tenia 4.468 habitants i el 2019, n'eren 5.170- i és el tercer municipi més dens de la comarca del Gironès.

De moment, han encarregat un estudi per entendre quina és la situació actual i que serveixi de base per elaborar el pla. «Estem molt interessats a tenir la radiografia i saber quines mancances té el municipi», diu Fajula. Un estudi que els permetrà conèixer, per exemple, si predomina el lloguer o bé la propietat, si hi ha habitatges en desús, si l'oferta s'ajusta a la demanda o si fan falta habitatges de protecció social, així com les necessitats de col·lectius com els joves o la gent gran. En aquest procés també estan assessorats per la Diputació de Girona.



Qüestionari als sarrianencs

L'estudi previ que servirà de base pel Pla Local d'Habitatge, que s'està començant a fer, s'articula per tres vies. La primera ja està en marxa i demana la participació del veïnat. Es tracta d'una consulta en línia oberta a tots els sarrianencs, que permetrà obtenir de primera mà «una valoració dels veïns i les veïnes del seu propi habitatge», explica Fajula. El qüestionari és anònim i es podrà votar fins al pròxim 20 de novembre.

En paral·lel, l'empresa encarregada de l'estudi organitzarà xerrades per difondre el pla i parlar-ne amb la ciutadania. A causa de la pandèmia, les estan planificant en format digital. I per una tercera banda, es reuniran amb personal dels serveis tècnics del consistori com els serveis socials, l'oficina de l'habitatge o tècnics de joventut.

Fajula explica que amb aquest pla «podrem dirigir fins i tot el pla director del municipi». L'alcalde preveu que el Pla Local d'Habitatge es pugui portar al ple a mitjans del pròxim 2021.