El PSC proposa la creació d'àrees on el comerç local i l'administració puguin cooperar

El grup municipal del PSC de Girona ha presentat una moció en què proposa impulsar el comerç local mitjançant la implantació d'«Àrees de Promoció Econòmica Urbana» (APEU). Consisteix en la «creació d'espais que funcionen com a centres comercials i llocs de trobada» i on es promou la col·laboració entre el comerç local i l'administració pública. «Aquestes àrees converteixen carrers en espais públics amb serveis i on trobes petites botigues especialitzades», indiquen en un comunicat, on es pot acabar trobant «una gran diversitat de productes».

«Girona té 16,82 establiments comercials per cada 1.000 habitants, una xifra de les més elevades de Catalunya, que demostra la importància del sector a la ciutat», ha explicat el regidor socialista Jordi Calvet. «Per tant, aquesta seria una bona iniciativa que podria ajudar el comerç a recuperar-se després d'una crisi tan inesperada com la que vivim», ha afegit.

Des del PSC gironí expliquen que les APEU s'inspiren en un «model d'èxit» del Regne Unit, que tenen l'objectiu de «millorar les zones urbanes d'activitat econòmica mitjançant la creació d'un espai públic i amable de trobada on el comerç és la peça central, però a on també s'inclouen serveis públics addicionals», exposa Calvet.