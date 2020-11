Guanyem critica que el govern no frenés un ajut que «no té capacitat» d'afrontar

Guanyem Girona lamenta que el govern municipal «permetés aprovar una moció de Ciutadans per donar 300 ? a cada autònom gironí que hagués perdut ingressos», diuen en un comunicat, «sabent que no tenia la capacitat ni la intenció de fer-ho». El regidor de Guanyem Xevi Montoya ho veu com «una altra manera d'intentar despistar, amb gestos cosmètics, un sector que està patint de debò». La moció es va aprovar al maig amb els dos vots favorables de Ciutadans i l'abstenció de la resta de grups. «El govern és qui té tots els números. Si no veien ni viable ni desitjable destinar 1,35 milions als autònoms, haurien d'haver-hi votat en contra», critica Montoya, «però si permets que s'aprovi tens l'obligació d'assegurar-te que s'executi. Si no, quin missatge estem donant?», diu el regidor.

Guanyem també ha criticat l'augment de la quota d'autònoms anunciat pel Govern espanyol, que l'incrementa 3 euros de mitjana.