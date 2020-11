25 escoles de primària gironines esperen un professor substitut

El sindicat USTEC-STES ha anunciat que hi ha 25 escoles gironines que porten dues setmanes esperant professors substituts, però aquests no arriben. El principal motiu, segons el sindicat, és la "manca de previsió" del Departament d'Educació en la contractació de professors a principi de curs. Com a solució, plantegen ampliar el contracte dels docents que fan un terç de jornada per cobrir els buits. Per altra banda, el sindicat també ha responsabilitzat al Departament que obligui els interins i substituts que formen part del col·lectiu vulnerable a reincorporar-se als seus llocs de treball mentre no es tramita la baixa per incapacitat temporal. Segons el sindicat, caldria que el Educació busqués alternatives com ara el teletreball.

A la demarcació gironina hi ha 25 professors que no s'han substituït en les dues últimes setmanes, segons ha anunciat aquest dimecres el sindicat USTEC-STEs. El delegat sindical Raúl Cansado ha assegurat que fa dues setmanes que hi ha 25 escoles de primària que estan a l'espera de rebre un substitut, però que no arriben per les dificultats del Departament a l'hora de trobar gent.

Segons Cansado, aquesta problemàtica es deu a la "manca de previsió" que ha fet Educació des del principi de curs sobre les possibles baixes en la plantilla a causa del coronavirus. El delegat sindical ha acusat al Departament de no haver aplicat "tots els recursos" necessaris per fer front a les urgències derivades per la pandèmia.

Ara, proposen que es resolgui augmentant els contractes dels professors que cobreixen un terç de jornada. El sindicat creu que aquests docents es troben en "condicions precàries" per les poques hores que treballen al mes, fet que es tradueix en un sou baix. Per això han proposat a Educació que els canviïn el contracte per passar a treballar a jornada complerta. "Són gent que tenen ganes de treballar", ha afegit Raúl Cansado.

Retards en les baixes per incapacitat temporal

A aquestes mancances s'hi sumen els problemes per tramitar les baixes per incapacitats temporals d'alguns interins i substituts. El personal que forma part d'un col·lectiu vulnerable però que ja té plaça fixa com a funcionari ja ha pogut tramitar-la, perquè depèn de la mútua Muface. Per contra, els interins i substituts depenen de la Seguretat Social. En aquest cas, el Departament de Salut va aprovar un protocol de derivar els casos de personal vulnerable a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM).

Segons ha avançat el sindicat, l'ICAM aplica "criteris que no casen" amb les recomanacions del servei de prevenció de riscos laborals o alguns especialistes mèdics a l'hora de tramita aquest tipus de baixes i en denega la majoria de casos. Pel sindicat, el problema és que Educació els obliga a reincorporar-se al lloc de treball. Segons el delegat de Salut Laboral d'USTEC a Girona, Dani Turon, aquesta mesura "posa en risc la salut" dels treballadors que es troben en una situació vulnerable.

A més, creuen que les indicacions són "incoherents", ja que hi ha "un informe del servei de prevenció de riscos laborals" del propi Departament que indica que hi ha persones que no poden treballar pels riscos que pateixen de contraure el coronavirus. Per tot això demanen al Departament que obligui als professors a "quedar-se a casa" mentre s'estudia com adaptar el lloc de treball o si es pot fer teletreball, en cas que sigui possible.

Des del sindicat han apuntat que només hi ha dues excepcions amb aquesta reincorporació del personal vulnerable. Es tracta de professors d'educació infantil i d'educació especial. Tot i així, des d'USTEC demanen que s'ampliï a la resta de cicles educatius.

Segons va acordar el Ministeri de Sanitat, les persones vulnerables són aquelles que pateixen malalties cardiovasculars, diabetis, patologies pulmonars cròniques, persones majors de 60 anys o embarassades.

Més responsabilitats als directors



Per contra, la portaveu del sindicat a Girona, Glòria Polls, ha recriminat al Departament d'Educació que cada vegada afegeixi més responsabilitats a l'equip directiu en la gestió de la pandèmia. Tal com ha assegurat Polls, el nou protocol fixa que siguin els centres qui han de traçar tots els contactes directes dels alumnes en el centre i "facin de rastrejadors". A més, també es preveu que s'encarreguin d'extreure les mostres en els cribratges massius. Tot plegat aboca als equips directius i també als docents a fer "una tasca administrativa" i deixa "en segon pla" les feines pedagògiques que implica la direcció d'un centre escolar.