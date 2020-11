Salt celebra el mes dels camins escolars amb activitats per a l'alumnat

Salt celebra aquest novembre el mes dels Itineraris Segurs. Els centres que formen part dels dos primers trams participaran en un seguit d'activitats relacionades amb el projecte, entre les quals hi ha un concurs per escollir com serà la mascota dels itineraris, tallers de seguretat viària en col·laboració amb la Policia Local, i la pintada dels recorreguts escolars als carrers de Salt.

La tinenta d'alcalde i regidora de Ciutadania, Comunitat i Acció Social, Margarita de Arquer, explica que «el mes dels Itineraris Segurs ens ajuda a fer un pas endavant a l'hora de donar-los a conèixer i consolidar-los encara més». El projecte, iniciat el 2014, ja ha implementat el primer tram, entre els centres Pia, El Pla, Gegant del Rec, FEDAC i l'institut Salvador Sunyer, i el segon, que enllaça les escoles Maçana, Silvestre Santaló, Les Deveses, La Farga, Pompeu Fabra i l'institut Salvador Espriu.